Şenol Güneş'in tek isteği Burak Yılmaz

Beşiktaş'ta forvet adaylarından Demba Ba'nın Çin ekibi Shangai SIPG'ya imza atması, ibreyi doğrudan Trabzon'un golcüsü Burak Yılmaz'a döndürdü.

Şenol Güneş yönetiminde 2010-2011'de Trabzonspor'da patlama yaşayan Burak Yılmaz'ı, eski hocası da çok istiyor. Güneş yönetime verdiği raporda Demba Ba ve Burak Yılmaz'dan birinin alınmasını istemişti. Beşiktaş yönetimi de mali açıdan avantajlı olan Ba'ya öncelik verdi.

GİDENLERDEN PARA KAZANMALIYIZ

Ancak onun gitmesinden sonra Şenol Güneş yakından tanıdığı Burak Yılmaz'ın mutlaka alınmasını istiyor. Burak bu sezon sonunda Trabzonspor yönetimiyle mali ve idari kriz yaşamıştı. Mali kriz içerisinde olan Trabzonspor, 32 yaşındaki golcü oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle yolları ayıracak. Fakat oyuncusundan da bonservis kazanmak istiyor. Ağaoğlu "Gideceklerden para kazanmalıyız" diyerek kapıyı 4.5 milyon eurodan açtı.

SOSA İLE BİRLİKTE PAKET OLABİLİR

Burak Yılmaz'ın bu şartlar altında Trabzonspor'da oynaması ve verimli olması zor. Beşiktaş sorunu satmayı düşündüğü oyunculardan bazılarını takasta kullanarak çözmek istiyor. Kartal'ın gündeminde olan isimlerden biri de Trabzonspor'un gözden çıkardığı Jose Sosa. Beşiktaş Burak ve Sosa ikilisi için bir öneride bulunmayı düşünüyor. Ancak öncelikle eldeki isimlerin gitmesi gerekiyor. Beşiktaş yönetimi, "Nasıl olsa zaman var. Acelemiz yok. Önümüzü görelim, sonra net karar veririz" görüşünde. (AKŞAM)

