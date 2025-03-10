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Şenol Güneş’in yerine ya Fatih Tekke ya Arda Turan gelecek! Eski Galatasaray teknik direktörü de gündemde…

10.03.2025 16:46
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Bu sezon istediği sonuçları bir türlü alamayan Trabzonspor’da Abdullah Avcı’nın ardından Şenol Güneş ile de yollar ayrıldı. Büyük umutlarla imza atan Şenol Güneş; bordo mavili takımla istediği başarılara ulaşamadı. Güneş’in yerine gelme ihtimali olan 4 isim var! 2 eski Galatasaraylı da ön planda…

Şenol Güneş’in yerine ya Fatih Tekke ya Arda Turan gelecek! Eski Galatasaray teknik direktörü de gündemde…

27 hafta sonunda topladığı 32 puanla 10. Sırada yer alan Trabzon’da ligin on sekizinci sırasında bulunan Hatayspor’a kaybedilmesi bardağı taşıran son damla oldu. Şenol Güneş ile yollar ayrıldı.

ŞENOL GÜNEŞ YERİNE 4 ADAY VAR

Sabah’tan Yunus Emre Sel’in aktardığı bilgilere göre Trabzonspor’da ilk hedef Fatih Tekke ve Arda Turan!

Fatih Tekke geçtiğimiz senelerde Alanyaspor ile iyi işler yapmıştı. Arda Turan ise Eyüpspor ile ligde başarılı sonuçlara imza atıyor.

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IGOR TUDOR SÜRPRİZİ

Yunus Emre Sel, daha önce Karabükspor ve Galatasaray’ı da çalıştıran Igor Tudor isminin Trabzonspor’un masasında olduğunu belirtti. Ayrıca Trabzonspor’da daha önce de teknik direktörlük yapan Gürcü futbol adamı Shota Arveladze’nin adı da geçiyor.

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Şenol Güneş Arda Turan
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