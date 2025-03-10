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  4. Ümit Özat 'gönderdiğin mesaj elimde' demişti! Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Kulüpler Birliği grubuna attığı video ortaya çıktı

Ümit Özat 'gönderdiğin mesaj elimde' demişti! Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Kulüpler Birliği grubuna attığı video ortaya çıktı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.03.2025 14:04
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Son günlerde yorumcu Ümit Özat ile Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım arasındaki gerilim tırmanmaya devam ederken, Özat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yüksel efendi Whatsap grubuna attığın mesaj elimde seninle yayında hesaplaşacaz " ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşım üzerine Yıldırım'ın gönderdiği mesaj merak konusu olurken o mesaj ortaya çıktı. İşte detaylar...

Ümit Özat 'gönderdiğin mesaj elimde' demişti! Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Kulüpler Birliği grubuna attığı video ortaya çıktı

Son günlerde futbol gündeminde en çok konuşulan isimlerden biri olan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım için yorumcu Ümit Özat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksel efendi Whatsap grubuna attıgın mesaj elimde seninle yayında hesaplaşacaz " ifadelerini kullanmıştı.

O VİDEO ORTAYA ÇIKTI

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Özat'ın bu paylaşımı sonrası Yüksel Yıldırım'ın grupta yaptığı paylaşım merak konusu olmuştu. Yıldırım'ın Kulüpler Birliği Vakfı whatsapp grubuna, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili bir video gönderdiği ortaya çıktı.

Ümit Özat'a cevap veren Yüksel Yıldırım, "Ümit Efendi mesajın net alınmıştır. Süper Lig Kulüpler Birliği grubundaki paylaştığım mesajı sana servis eden kişinin de adı net söyleyeceksin. Tüm Türkiye neymiş görsün o videoyu. Chelsea takımının oyuncusu John Terry anlatıyor hoca Jose Mourinho'nun oyuncuları nasıl kendilerini yere atmayı. Fenerbahçe bunu Alanyaspor maçında denedi. Bende bunun tüm kulüpler tarafından bilinmesini istedim. Akıllı spor yapımcıları bu videoyu bulup kendi yayınlarında paylaşırlar ve tüm Türkiye'de sayende görmüş olur." ifadelerini kullandı.

"TOP CEZA SAHASINA GİRİNCE İKİNİZ BİRDEN DÜŞÜN"

Söz konusu videoda John Terry, "Eğer iki defans oyuncusu birlikte topa yükselir ve ikisi de yere düşerse, oyun alanını terk etmek zorunda kalmazdınız. Son 15 dakika Gary Cahill ve bana uyarı yapmıştı; "Son 10 veya 15 dakikada top ceza sahasına girdiğinde, ikiniz de birbirinizin yere düştüğünden emin olun. Böylece oyundan çıkmak zorunda kalmazsınız. Bu kuralı hiç duymamıştık. Bir kere topu kafayla karşıladım. Gary kendini yere bırakırsa, ben de bırakırdım. Bir kere hakem ikimizin dışarı çıkmasını istedi. Ben de 'Hayır, bu kural değil, yan hakeme sorun' dedim. O da 'Evet haklısınız, ikiniz de sahada kalacaksınız' dedi. Mourinho detaylarda diğer teknik direktörlerin çok önünde olurdu. En iyi teknik direktörleri bu küçük ayrıntılar belirliyor." ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE O VİDEO

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Anahtar Kelimeler:
whatsapp Ümit Özat Yüksel Yıldırım son dakika mourinho
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