Şenol Güneş'in yokluğunda takım ona emanet! Burak Yılmaz'dan Mancini hamlesi, telefonla aradı ve...

Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından Siyah-Beyazlı takım ile yollarını ayıran tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş'in yokluğunda takım Burak Yılmaz'a emanet edilmişti.

Çıktığı ilk mücadelede İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Yılmaz, uzun vadeli planlar yapmaya başlarken sürpriz bir hamlede bulundu.

MANCINI'Yİ ARADI

Takımı kısa sürede fiziksel ve taktiksel olarak toparlamak isteyen Yılmaz, Galatasaray'daki eski hocası Roberto Mancini'den destek aldı. İtalyan teknik adamı arayan Burak Hoca, Beşiktaş'la ilgili planlarını anlattı.

PSİKOLOG DA GELİYOR

Mancini, eski öğrencisinin başarılı olması için tavsiyelerde bulunurken, iki de isim verdi. Yapılan görüşme sonunda Burak Yılmaz'ın yardımcılığını yapacak iki antrenörün ekibe katılmasına karar verildi. Antrenörlerden birinin taktik analiz uzmanı, diğerinin ise kondisyoner olduğu bilgisine ulaşıldı.

