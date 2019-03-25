Şenol Güneş: İyi niyeti göreyim, herkesin ayağına giderim

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları... "Kağıt üzerinde iki rakipten de üstün olduğumuzu görüyorduk. Bunun sahada görünmesi önemliydi. İki maçta iyi başlamak istiyorduk, onun gerginliği vardı üzerimizde. İki maçta da oyun üstünlüğümüz vardı, hak ettiğimiz sonuçlar aldık. Moldova, Fransa maçındakiyle aynı şekilde oynadı. Moldova'nın o maçta doğru yaptıklarını bizim takımın hataya çevirdiğini gördük. Arnavutluk maçında farklı bir oyun oynadık, burada hücum ağırlıklı oynadık. Oyun üstünlüğümüz skora yansıdı. Herkesin işini iyi yaptığı, doğru yaptığı döneme geçmek istiyoruz. "NEFRET-KİN YERİNE SEVGİ-SAYGI ORTAMI SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

Birlikte çalışmak, mutlu olmak, aile olmak, iyi şeyler yapmak tüm Türk milletinin hakkı. Futbolla buna öncülük yapmak istiyoruz. Bir araya gelmesini sağlamak istiyoruz. Başlangıçta zorluklar olacaktır. Medyanın üst kademe insanlarına teşekkürler. Başlangıçta birlikte olduk, konuştuk. Bu hikayeyi birlikte yazmak istiyoruz. Farklı 2 maç oynadık, farklı 2 maç daha oynayacağız. Nefret-kin yerine sevgi-saygı ortamı sağlamak istiyoruz. Tabii ki oyuncuları beğenen, beğenmeyen olacak, eleştiren, eleştirmeyen olacak ama ötekileştirme, yok etme olmamalı, ortak değerde birleşmeliyiz. Bize bir görev verdiler, o sorumluluğu taşımaya çalışıyoruz.

"İYİ NİYETİ GÖREYİM, HERKESİN AYAĞINA GİDERİM"

Cumhurbaşkanı da bizim insanımız; işçimiz, memurumuz, siz de, biz de. Bir değişim olacaksa her alanda herkes yapacak. Tartışarak yapılacaktır. Bölmek isteyen oluyordur her şartta. Cumhurbaşkanımız benim dönemimden bir yaş küçüğüm eski bir futbolcu, futbolu biliyor. Bu dönem Şenol Güneş dönemi değil, bizim dönemimiz. Emre'yi ben 20 yaşında milli takıma aldığımda vardı, bugün en tecrübeli. Ozan Kabak, bugün doğum günü ama kadroda yoktu sakatlığı nedeniyle. Bunun acısını ben bilirim. Ekonomik veya sağlık olarak sıkıntılarımız olacaktır, hep vardır ama destek verebiliriz. İyi niyeti göreyim, ben herkesin ayağına giderim. İyi niyetle ve temiz kalple yapacağımız işte Allah yardımcı olur. Oyuncuların hepsi iyi niyetli. Oynamayanlar heyecanla oynamak istiyor. Ben de birini çıkarırken hata yapıyorum bazen. Buraya gelmek yetmez, burada duyguyu yaşayacaklar. Fransa maçına gelebilmek için herkes çalışmalı. "SÜPERİZ' DERSEK HATA YAPARIZ"

Burada üretecek olan biziz, birlikteyiz ama sorumlusu benim. Başarısızlığın sorumluluğunu bırakın alayım ama işi yaparken birlikte yapalım. Herkesin birbirini sevme mecburiyeti yok ama herkesin saygıyla birlikte çalışacağı bir döneme ihtiyaç var. Fransa ve İzlanda maçları şanssızlık oldu üst üste. Sadece bize oldu. İlk iki maç da bizim şansımızdı. Biz süperiz dersek hata yaparız. Doğrular var, eksikler var. Gelen seyircilerin keyif alacağı bir maç izledik. Başta hareketsizdik ama sonra bunu değiştirdik. Kızdım, oyuncular kızdı birbirine. Birbirimize kızalım ama doğru şeyler yapalım. Hayallerimiz ulaşılmayacak hayaller değil. Başarıyı, başarısızlığı biliyoruz. Ne yapacağımızı biliyoruz. İstediklerimizi ortaya koyalım, olmazsa değişiriz.