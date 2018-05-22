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Şenol Güneş kararını verdi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.05.2018 08:45 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2016'daki çok paslı oyun sistemine geri dönüyor. Talisca tarzında bir 10 numara alınmasına da bu nedenle sıcak bakmıyor...

Şenol Güneş kararını verdi

Şenol Güneş, Talisca'nın yerine 10 numara alınmasını istemiyor. Güneş'in şampiyon olunan iki yılda olduğu gibi orta sahada çok pas yapan hücum hattında da ceza sahası içinden santrforun attığı direkt şutlarla sonuca giden bir takım oluşturmak istediği belirtildi.

(FOTOMAÇ)

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