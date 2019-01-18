Şenol Güneş, Karius, Isimat-Mirin ve Cyle Larin'den Akhisar maçı yorumu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Akhisarspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş, "Hem puan hem de moral açısından önemliydi. Oyuncular galibiyeti hak etti ama eksiklerimiz ve hatalarımız vardı. Rakibin 3-0'dan gol atması, pozisyon bulması bile bizim için eksik taraftı. Her maç final, daha yolun başındayız. Artık bu maçta alınan üç puanı değil, Erzurumspor maçını düşüneceğiz" dedi.

Dorukhan'ın performansı hakkında konuşan Güneş, "Oyuncularımın hepsi benim için birer öğrenci. Ne kadar öğrenir, ister, inançlı ve güvenli olursan, o kadar mesafe alabilirsin. Dorukhan, yükselen bir değer. Umarım bozulmaz. Eksikliklerini daha da giderir. Çünkü daha yolun başında. Dorukhan'ı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

KARIUS: MIRIN, BEŞİKTAŞ'A KATKI SAĞLAYACAK

Karius ise, Akhisarspor iyi fırsatlar yakaladı. bazı anlarda şans yanımızdaydı. Ancak daha önce bu şans yanımızda değildi. Genel olarak iyi oynadık ve kazandık" dedi.

Yeni transfer Mirin'in performansını değerlendiren Alman kaleci, "Isimat Mirin, Beşiktaş'a katkı sağlayacak bir kaliteye sahip. Onun adına iyi bir maç oldu. Her maç beraber oynayarak gelişeceğiz ve daha uyumlu oynayacağız" şeklinde konuştu.