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Şenol Güneş, Karius, Isimat-Mirin ve Cyle Larin'den Akhisar maçı yorumu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.01.2019 23:09 | Son Güncelleme

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, 3-0 kazanılan Akhisarspor galibiyeti sonrası "Her maç final, daha yolun başındayız. Artık bu maçta alınan üç puanı değil, Erzurumspor maçını düşüneceğiz" dedi. Beşiktaşlı oyuncular Karius, Isimat-Mirin ve Cyle Larin de maçı değerlendirdi

Şenol Güneş, Karius, Isimat-Mirin ve Cyle Larin'den Akhisar maçı yorumu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Akhisarspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş, "Hem puan hem de moral açısından önemliydi. Oyuncular galibiyeti hak etti ama eksiklerimiz ve hatalarımız vardı. Rakibin 3-0'dan gol atması, pozisyon bulması bile bizim için eksik taraftı. Her maç final, daha yolun başındayız. Artık bu maçta alınan üç puanı değil, Erzurumspor maçını düşüneceğiz" dedi.

Dorukhan'ın performansı hakkında konuşan Güneş, "Oyuncularımın hepsi benim için birer öğrenci. Ne kadar öğrenir, ister, inançlı ve güvenli olursan, o kadar mesafe alabilirsin. Dorukhan, yükselen bir değer. Umarım bozulmaz. Eksikliklerini daha da giderir. Çünkü daha yolun başında. Dorukhan'ı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

KARIUS: MIRIN, BEŞİKTAŞ'A KATKI SAĞLAYACAK
Karius ise, Akhisarspor iyi fırsatlar yakaladı. bazı anlarda şans yanımızdaydı. Ancak daha önce bu şans yanımızda değildi. Genel olarak iyi oynadık ve kazandık" dedi.

Yeni transfer Mirin'in performansını değerlendiren Alman kaleci, "Isimat Mirin, Beşiktaş'a katkı sağlayacak bir kaliteye sahip. Onun adına iyi bir maç oldu. Her maç beraber oynayarak gelişeceğiz ve daha uyumlu oynayacağız" şeklinde konuştu.

MIRIN: HOCAMIZ BİZİ İYİ HAZIRLADI
Yeni transfer Mirin de "Yeni takımıma katkı yapmaya başladım. Zor bir maçtı. Seri bir şekilde galibiyetler almamız gerekiyor. Bu da bunların ilkiydi. Vida ile sahada sürekli iletişim halindeyiz. Birbirimizi iyi tamamladık. Caner ve Gökhan da iyiydi. Medel ve Dorukhan da bize yardım etti. Konsantrasyonumuz çok yüksekti. Hocamız, bizi iyi hazırladı" dedi.

Karius'tan övgüyle bahseden Fransız oyuncu, "Karius ve onun gibi oyuncularla oynamak çok büyük zevk. Bu tip oyuncular liderlik vasfını üstlenip, takımın geri kalanını etkileyebiliyorlar. Takdir edilmesi gereken bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

LARIN: BURAK YILMAZ'DAN ÖĞRENECEĞİM ÇOK ŞEY VAR
Akhisarspor karşısında takımının üçüncü golünü atan Cyle Larin ise "Önemli bir maçtı. Takım olarak iyi bir oyun ortaya koyduk. Ben de oyuna girdikten sonra katkı vermek için elimden geleni yaptım. Bir gol attım ve değerli bir üç puan aldık" dedi.

Devre arası kampında çok sıkı çalıştığını söyleyen genç golcü, "Kampta çok sıkı bir şekilde çalıştım. Oynadıkça gol atabileceğime inanıyorum. Burak Yılmaz çok deneyimli bir oyuncu. Ondan öğreneceğim çok şey var" diye konuştu.

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