SPOR

Şenol Güneş Karius ve Tolgay Arslan'ı Sivasspor maçının kadrosuna almadı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.11.2018 20:07 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta Sivasspor karşılaşması öncesinde Teknik Direktör Şenol Güneş, Karius ve Tolgay’ı maç kadrosuna dahil etmedi. Güneş’in sürprizi ise genç golcü Güven Yalçın oldu.

Şenol Güneş Karius ve Tolgay Arslan'ı Sivasspor maçının kadrosuna almadı

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Sivasspor’u konuk edecek olan Beşiktaş’ta karşılaşmanın kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Şenol Güneş, kaleci Loris Karius ve Tolgay Arslan’ı maç kadrosuna dahil etmedi. Beşiktaş’ta kaleyi Tolga Zengin koruyacak, Utku ise yedek kulübesinde olacak.

Kartal’ın ilk 11’indeki en büyük sürpriz ise Güven Yalçın oldu. Hafta boyunca Teknik Direktör Şenol Güneş’in bu futbolcuyu ilk 11’de oynatacağı konuşuluyordu ve Güven, Sivasspor mücadelesinde ilk 11’deki yerini aldı.

Beşiktaş’ın, Sivasspor karşılaşmasındaki ilk 11’i şu şekilde:

"Tolga - Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner - Atiba, Oğuzhan - Quaresma, Ljajic, Babel - Güven."

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Beşiktaş Loris Karius şenol güneş tolgay arslan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
işte bu ya işte bu carıusmuş ne karın ağrısı ise adam benim ölüm süper ligte oynar hazasında artist alma hoca bunu ilk 18 4-5 hafta akıllansın bu ne lan.. bugün oğuzhan yıldızı olacak maçın..yeneriz sivası
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