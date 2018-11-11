Şenol Güneş Karius ve Tolgay Arslan'ı Sivasspor maçının kadrosuna almadı

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Sivasspor’u konuk edecek olan Beşiktaş’ta karşılaşmanın kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Şenol Güneş, kaleci Loris Karius ve Tolgay Arslan’ı maç kadrosuna dahil etmedi. Beşiktaş’ta kaleyi Tolga Zengin koruyacak, Utku ise yedek kulübesinde olacak.
Kartal’ın ilk 11’indeki en büyük sürpriz ise Güven Yalçın oldu. Hafta boyunca Teknik Direktör Şenol Güneş’in bu futbolcuyu ilk 11’de oynatacağı konuşuluyordu ve Güven, Sivasspor mücadelesinde ilk 11’deki yerini aldı.
Beşiktaş’ın, Sivasspor karşılaşmasındaki ilk 11’i şu şekilde:
"Tolga - Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner - Atiba, Oğuzhan - Quaresma, Ljajic, Babel - Güven."
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