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Şenol Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş'in hayatı ve kariyeri

26.10.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın yeni Teknik Direktörü Şenol Güneş oldu. Siyah-beyazlılarla yollarını ayıran Teknik Direktör Valerian Ismael, tesislere gelerek takımla vedalaştı. Beşiktaş'ta başlayacak olan ikinci Şenol Güneş dönemi için deneyimli çalıştırıcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Peki, Şenol Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş'in hayatı ve kariyeri...

Şenol Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş'in hayatı ve kariyeri

Ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen siyah - beyazlılarda teknik direkör Valerien Ismael, hedef tahtasına konmuştu. Fransız çalıştırıcı Ümraniyespor maçı öncesinde antrenmana çıkmadı ve tesislere gelerek takımla vedalaştı. Bu gelişmeyle beraber Beşiktaş'ın yeni Teknik Direktörü Şenol Güneş oldu. İşte Şenol Güneş ve kariyeri hakkında detaylar...

ŞENOL GÜNEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Şenol Güneş 1 Haziran 1952 Trabzon doğumludur ve 70 yaşındadır. Türk teknik direktör ve kaleci mevkiinde oynamış eski milli futbolcudur.

Futbolculuğa Erdoğduspor'da başladıktan sonra, yaklaşık 15 yıl Trabzonspor'da kalecilik yaptı. 1974 yılında 2. Lig şampiyonu olarak Trabzonspor'u ilk kez 1. Lig'e çıkaran takımda yer aldı. Trabzonspor'da 1975-1984 arasında altı şampiyonluk yaşadı. 1978-79 sezonunda 1110 dakika gol yemeyen Şenol Güneş, Türkiye rekoru kırdı, dünyada ise 17. oldu. 1987'de futbolu bıraktı.

Şenol Güneş, 1988 yılından beri teknik direktörlük yapmaktadır. Dört farklı dönem Trabzonspor'u yöneten Güneş, dört kez Türkiye ikinciliği yaşadı. 2011-12 sezonunda Trabzonspor'un tarihindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında takımın başındaki isimdi. Güneş, ayrıca yurtdışında teknik direktörlük yapan ender Türk teknik direktörlerden biri oldu. 2007-09 arasında Güney Kore ekibi FC Seoul'ü yöneten teknik direktör, burada da bir lig ikinciliği yaşadı.

2015'te Beşiktaş teknik direktörlüğüne geçen Güneş, ilk sezonunda kariyerinde ilk kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final gördüğü 2016-17 sezonunda da şampiyonluk yaşayan Güneş, Beşiktaş'ı üst üste şampiyon yapan ilk Türk teknik adam oldu.

2000-2004 yılları arasında Türkiye millî futbol takımını yönetti. 2002 yılında Türkiye'yi 1954'ten sonra ilk kez FIFA Dünya Kupası'na götürdü. 2002 FIFA Dünya Kupası'nde bronz madalya kazandırarak Türkiye'ye tarihindeki en büyük başarıyı yaşattı. 2003 Konfederasyonlar Kupası'nda da aynı başarıyı tekrarladı.

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