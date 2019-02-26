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Şenol Güneş'le Beşiktaş taraftarı arasında tartışma

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.02.2019 08:14 | Son Güncelleme

Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalırken Beşiktaşlı taraftarla teknik direktör Şenol Güneş arasında Ümraniye Tesisleri'nde tartışma çıktı. Taraftarlar, Güneş'e tepki gösterirken tecrübeli hoca da polise tepki gösterdi.

Şenol Güneş'le Beşiktaş taraftarı arasında tartışma

Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalırken derbinin tansiyonu Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne yansıdı. Siyah-Beyazlı taraftarlar, beraberlikten dolayı teknik direktör Şenol Güneş'e tepki göstererek "Fenerbahçe'den korkulmaz. Fenerbahçe'ye alkış, Fenerbahçe hak etti. Bravo hocam" ifadeleriyle skordan duydukları mutsuzluğu dile getirdiler.

Güneş de bu esnada görevli olan polislere sitem ederek "Burası benim evim, senin evinde sana tepki gösterseler sen ne yaparsın? Evine gelince tepki göstermiyorsun, burada gösteriyorsun" dedi.

Güneş, sinirli bir şekilde tesislerden ayrılırken taraftarlar da protestolarına devam ettiler.


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Anahtar Kelimeler:
şenol güneş Beşiktaş Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Yalandan kavga yapmayın. Dün akşam 8taş Şikebahçeye maçı satmıştır. Kimseyi bunun aksine inandıramazsınız.
@mertpekcan yav he he sattı siz az biraz beyninizi kullanın ne satması bazı şeyler zaten belli ilk yarı bjk oynadı yoruldu şenol oyuna geç müdahale etti fb küçümsedi ikinci yarı herşey 3 pozisyonda bitti fb oyunda kaldı bjk gibi düşmedi sizin gibi düşünmekle olmuyor pertmekcan
iki tane kanı bozuk fenerli varken beşiktaşın icinde senol ne yapsın adam gol atar attıgına üzülür sonra gol yemek ıcın yaptıgı hareketler akıllara durgunluk digeri 2 sol bek oynamalarına nazaran yol gecen hanı ne yapsın teknık kadro malzeme bu
Kuyruk acın çoooook!!! Acıyormu hala? Pu hahhaaaa.
@hapyman puana bakta kımın neresının acıdıgını gorursun :)))salak herıf beraberlıge samp olmus gıbı sevınıyosunuz haftaya rıze cajkınca o diliniz yine bı yerlerınıze kacacak
OTURDA DERDİNE YAN BİZİMKİLER İKİNCİ YARI OYUNU HAFİFE ALDI DEYİPTE KARŞIYI TEBRİK ETMİYOR NEYMİŞ ÜÇ BEŞ HAKEM HATASINDAN DOLAYI RAKİP BİZE GELDİ DİYOR SEN TECRÜBELİ MİLLİ TAKIM ÖALIŞTIRMIŞ BİR HOCASIN BUNLAR SANA YAKIŞMIYOR
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