Şenol Güneş'le Beşiktaş taraftarı arasında tartışma

Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalırken derbinin tansiyonu Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne yansıdı. Siyah-Beyazlı taraftarlar, beraberlikten dolayı teknik direktör Şenol Güneş'e tepki göstererek "Fenerbahçe'den korkulmaz. Fenerbahçe'ye alkış, Fenerbahçe hak etti. Bravo hocam" ifadeleriyle skordan duydukları mutsuzluğu dile getirdiler.

Güneş de bu esnada görevli olan polislere sitem ederek "Burası benim evim, senin evinde sana tepki gösterseler sen ne yaparsın? Evine gelince tepki göstermiyorsun, burada gösteriyorsun" dedi.

Güneş, sinirli bir şekilde tesislerden ayrılırken taraftarlar da protestolarına devam ettiler.



