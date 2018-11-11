Şenol Güneş: Mağlubiyeti oyuncular üzerinden görmek kötü niyet olur

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Şenol Güneş, oyun içinde yaptıkları hataları anlatırken, Oğuzhan Özyakup'a yapılan protesto hakkında da kısa bir açıklama yaptı.

İşte Şenol Güneş'in maç sonundaki değerlendirmesi...

''Oyunun ilk başında Avrupa kupası sonrası olumlu tarafları daha fazlaydı. Golü de bulduk. Hamlemiz de vardı. Yediğimiz ilk gol bizim için de şok oldu. Yediğimiz ilk gol sonrası oyun ve moral düzenimiz bozuldu. Oyun rakibin istediği tarza dönmeye başladı. Yapmak istediklerine yardımcı olduk.''

''Takım olarak iyi değildik ve kaybettik. Kaybettiğimiz 3 puan oldukça olumsuz etkiledi bizi. Mutlaka 3 puan bekliyorduk. Birçok oyuncu değişikliği yaptık. Ne ofansif ne defansif düşündüğümüz bir oyun ortaya çıktı.''

''Hata da yaptık. Yediğimiz iki gole bakarsanız. Bunlar bizi olumsuz etkiledi.''

"OYUNCU ÖZELİNDE GİTMEK KÖTÜ NİYET OLUR"

''Şunu bilmek lazım, sahada bu iş onların işi. Onlara bir şey olması bizi üzer. Oyuncu özelinde gitmek kötü niyet olur. Tabii ki oyuncularımızı eleştireceğiz ama kendi oyuncumuza böyle yaparsak, onu kaybetmiş oluruz.''

''Fiziksel ve moral düşüklüğü toparlamamız gerekiyor. Bizim iyi bir takımımız var. Devreye kadar en iyi sonuçları alacağımızı düşünüyoruz.''

