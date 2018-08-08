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Şenol Güneş: Mario Gomez'i alalım

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.08.2018 09:38 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Mario Gomez'le ilgili olarak olumlu görüş bildiren teknik direktör Şenol Güneş, "Kulüp ekonomik anlamda zor durumdayken şartları çok fazla zorlamaya gerek yok. Gomez bildiğimiz tanıdığımız bir oyuncu. Karakteri sağlam ve iyi bir profesyonel" dediği öğrenildi.

Şenol Güneş: Mario Gomez'i alalım

Alvaro Negredo'nun gözden çıkarılmasının ardından forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş, ilk olarak Mario Mandzukic'e yönelmişti. Fakat Hırvat oyuncunun maliyetinin yüksek olması ve Juventus'un Higuain'i satmasının ardından alternatiflere yönelen Siyah-Beyazlılar'da Mario Gomez'in adı gündeme gelmişti.

Kartal'da 2015-2016'da şampiyonluk ve gol krallığı yaşayan Alman yıldız, menajeri aracılığıyla eski kulübüne haber göndermişti. Başkan Fikret Orman, başlarda Alman yıldızla ilgili yöneticilerin de olumlu görüş bildirmesinin ardından Gomez değerlendirmeye alınmıştı. Yönetim, bu durumu teknik direktör Şenol Güneş'le görüşürken, deneyimli hocanın öğrencisine onay verdiği öğrenildi. Güneş'in "Kulüp ekonomik anlamda zor durumdayken şartları çok fazla zorlamaya gerek yok. Gomez bildiğimiz tanıdığımız bir oyuncu. Karakteri sağlam ve iyi bir profesyonel. Transfer edilmesi halinde yine katkı sağlayacaktır" dediği ifade edildi.

TOLGAY TALEBİ REDDEDİLDİ

Öte yandan sezon başında Tolgar Arslan'ı isteyen ve "Para artı Mario Gomez'i verelim" teklifinde bulunan Stuttgart'a olumsuz yanıt verildi. Beşiktaş'ın yıldız ortaya sahasını şu an için satma niyetinin bulunmadığı ve sadece Gomez'i transfer etmek istediği bildirildi.

(HABERTÜRK)

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