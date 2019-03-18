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Şenol Güneş, milli takımdaki ilk antrenmanına çıktı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 18.03.2019 21:14 | Son Güncelleme

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Moldova ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Şenol Güneş, milli takımdaki ilk antrenmanına çıktı

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı H Grubu'ndaki ilk iki maçın hazırlıklarına İstanbul'da başladı.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanda teknik direktör Şenol Güneş, yaklaşık 15 yıl sonra A Milli Takım'daki ilk antrenmanına çıktı.

Milli oyunculardan Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Sinan Bolat, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Emre Taşdemir takımdan ayrı koşu yaptıktan sonra salonda çalıştı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile başladığı antrenmanda, koşu ve pas çalıştı. Oyuncular, yarı sahada yapılan çift kale maçla idmana devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise futbolcular iki bölüme ayrıldı. Oyuncuların bir bölümü şut çalışması, diğer bölümü ise yan top ve savunma çalışması gerçekleştirdi.

Kadrodan çıkarılan Mehmet Topal ise antrenmanda yer almadı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN UYARILAR

A Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilen Şenol Güneş, ilk antrenmanında oyuncularını sık sık uyardı.

Yapılan çift kale maçı zaman zaman durduran deneyimli teknik adam, oyuncularını yaptıkları hatalarla ilgili ikaz etti.

ÇANAKKALE ZAFERİ UNUTULMADI

A Milli Takım'da oyuncular ve teknik heyet, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla idman öncesinde Türk bayrağı açarak basın mensuplarına görüntü verdi.

A Milli Takım, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Öte yandan Emre Belözoğlu'nun oğlu Ömer'in doğum günü getirilen pasta ile kutlandı.

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