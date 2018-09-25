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Şenol Güneş, Ryan Babel'i artık forvette oynamayı planlıyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.09.2018 20:22 | Son Güncelleme

Fenerbahçe karşısında attığı golle ligdeki gol sayısını 4'e, bu sezonki gol sayısını ise 6'ya çıkaran Ryan Babel, Şenol Güneş'in önümüzdeki haftalarda oynatmayı planladığı sistemde soru işareti oldu. Güneş, başarılı futbolcuyu kanat yerine forvette oynatmayı planlıyor.

Şenol Güneş, Ryan Babel'i artık forvette oynamayı planlıyor

Beşiktaş'ta Babel'in performansı yüzleri güldürüyor. Fenerbahçe deplasmanında attığı golle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 4'e yükselten Hollandalı futbolcu için Şenol Güneş'in kafası karışık. Yıldız oyuncuyu sol kanatta oynatan tecrübeli teknik adam, Negredo'nun gitmesinin ardından Babel'i forvete çekmenin planlarını yapıyor. Alvaro Negredo'nun ayrılmasının ardından ilk lig maçında Babel'i forvette oynatan ve bu futbolcunun performansından memnun kalan Şenol Güneş, Kayserispor karşılaşması için de sahaya aynı taktikle çıkmanın planını yapıyor.

Lens'ten beklenti yüksek

Fenerbahçe deplasmanında kanatlarda Lens ve Quaresma'yı oynatan Şenol Güneş, bundan sonraki dönemde forvette Babel'i sahaya sürerek bu 2 oyuncuyu yine ilk 11'de oynatmanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe karşısında performansından memnun kaldığı Lens'in daha hareketli olmasını beklediğini söyleyen Güneş'in bu futbolcudan beklentileri yükseldi. Babel'i Kayserispor maçında da hücumda oynatmanın hesaplarını yapan Güneş, Vagner Love'ı da kazanmak istiyor. Özellikle Larin'in gol yollarında etkisiz kalması nedeniyle Love'ı takıma monte etmek isteyen başarılı çalıştırıcı, Brezilyalı futbolcuyla bire bir görüşme yapacak. Forma giymediği için mutsuz olan Vagner Love da oynamak istiyor. Tecrübeli golcü, Negredo'nun ayrılmasının ardından takıma katkı yapmak için şans bekliyor.

(İHA)

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