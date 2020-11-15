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Şenol Güneş: Saygı ve sevgi bekliyorum

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.11.2020 22:54 | Son Güncelleme

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya'yı 3-2 yendiğimiz maçın ardından konuştu.

Şenol Güneş: Saygı ve sevgi bekliyorum

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'yı 3-2 mağlup ettiğimiz karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren deneyimli hoca, "Bu yıl hiç galibiyetimiz yok, tek mağlubiyetimiz vardı. Almanya, Hırvatistan, Rusya ile 2 maç, Sırbistan 2 maç ve Macaristan ile oynadık, hatırlatırsam. Bunların da belli bir ekolü var, seviyesi var. Niyetinizin ne olduğuna bakarak tartışmaya açabilirsiniz. Olağanüstü bir dönemdeyiz, dalgalanmaları görüyoruz. Kazanmak için sahaya çıktık, ilk 10 dakika oyunda hiç yoktuk. Geriden pas yaparken santraya gidemedik. Kırmızı kart ve gollerin gelmesi avantaj getirdi. 2. devreye başladığımızda sanki rehavet oldu. 10 kişi kalmalarının avantajını iyi kullandılar gibi. Rakibin bizden fazla topa sahip olması zaten mümkün değil çünkü Rusya takımı rakiplerine oynamaya izin veriyor. Eksiklerimiz var, eleştirilecek taraflar var ama son bölümde baktığımızda 10 kişiyle uzun topları kullanan takım, uzun süredir birlikte oynamanın avantajıyla oyuna ortak oldu. 2. golden önce Cengiz'i çıkarmayı düşünüyordum, o sırada kartı gördü, arkamı dönüp konuşurken golü yedik. Bazen düşündüğümüz sahaya yansımaz." ifadelerini kullandı.

Oyuncular üzerinden eleştiri olmasına tepki gösteren Şenol Güneş, "Oyunda tamamen kötü değiliz, niyetimiz iyi. Orada Rusya'yı elden kaçırdık, futbol böyle bir şey. Oyuncularımızın zaman zaman dalgalanma geçirmesini normal karşılıyorum, düzeltmek için zamanımız var. 2. torbaya girmiş olmamız da avantaj. Kahvedeki de, yorumcu da aynı şeyi söylüyor, bu güzel bir şey. Birilerini suçlamak, birilerini çıkarmak doğru değil. Seviyeli eleştiriler olmalı. Oyuncular konusunda tercih yapılmasını doğru bulmuyorum. Bu oyuncular hem takıma adapte olmaya, hem de birlikte oynamaya çalışıyor. Belçika bugünlere Mertens ve Hazard'dan hangisi oynar tartışmasından geldi. Bugün oyuncular üzerinden yaparsak, yarın takımı bulamayız. Biraz daha saygı ve sevgi bekliyorum." diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
boş konuşuyorsun gene hoca 10 kişi kalan takımı zar zor yıktık gene
Bu lafı,2002 Dünya Kupası'ndan sonra söyleyen sizsiniz Şenol Hoca'm: "Önemli olan neye sahip olduğunuz değil,kiminle paylaştığınız önemlidir." Sizin Saygıyı hakettiğiniz gibi,Bizler de her zaman paylaştığınız olacağız asla şüphen olmasın Büyük Hoca. Meramım tek:Daha iyiye yönelmek için,yakaladıkmı atacağız!Tıpkı geçmişte ve 2010'dan sonra bize yaptıkları gibi!!!
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