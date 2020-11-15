Şenol Güneş: Saygı ve sevgi bekliyorum

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'yı 3-2 mağlup ettiğimiz karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren deneyimli hoca, "Bu yıl hiç galibiyetimiz yok, tek mağlubiyetimiz vardı. Almanya, Hırvatistan, Rusya ile 2 maç, Sırbistan 2 maç ve Macaristan ile oynadık, hatırlatırsam. Bunların da belli bir ekolü var, seviyesi var. Niyetinizin ne olduğuna bakarak tartışmaya açabilirsiniz. Olağanüstü bir dönemdeyiz, dalgalanmaları görüyoruz. Kazanmak için sahaya çıktık, ilk 10 dakika oyunda hiç yoktuk. Geriden pas yaparken santraya gidemedik. Kırmızı kart ve gollerin gelmesi avantaj getirdi. 2. devreye başladığımızda sanki rehavet oldu. 10 kişi kalmalarının avantajını iyi kullandılar gibi. Rakibin bizden fazla topa sahip olması zaten mümkün değil çünkü Rusya takımı rakiplerine oynamaya izin veriyor. Eksiklerimiz var, eleştirilecek taraflar var ama son bölümde baktığımızda 10 kişiyle uzun topları kullanan takım, uzun süredir birlikte oynamanın avantajıyla oyuna ortak oldu. 2. golden önce Cengiz'i çıkarmayı düşünüyordum, o sırada kartı gördü, arkamı dönüp konuşurken golü yedik. Bazen düşündüğümüz sahaya yansımaz." ifadelerini kullandı.