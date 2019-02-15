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Şenol Güneş'ten A Milli Takım açıklaması

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 15.02.2019 23:30 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü teklif edilirse sezon sonunda anlaşmak üzere değerlendireceğini söyledi.

Şenol Güneş'ten A Milli Takım açıklaması

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