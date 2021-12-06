Şenol Güneş'ten Beşiktaş'a beklenmedik cevap

Beşiktaş'ın yüzü bir türlü gülmüyor. Siyah beyazlı ekip ligde 5 maçtır galibiyet alamazken, lider Trabzonspor'dan tam 18 puan fark yemiş durumda. Başkan Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'ın arkasında durmak istese de şartlar buna izin vermiyor. Başkan Çebi yönetim kurulunun yoğun baskısına daha fazla dayanamadı ve harekete geçti.

TAKIMIN İPLERİNİ KAYBETTİ

Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'ı sadece kötü sonuçlar sebebiyle değil, oyuncularını her basın toplantısında kamuoyunun önüne atmasından dolayı da göndermek istiyor. Öyle ki Beşiktaşlı futbolcular artık Sergen Hoca için oynamak istemiyor. Siyah beyazlı takımda futbolcular arası gruplaşmalar olduğu da iddia ediliyor.

BAŞKAN DAHA FAZLA DAYANAMADI

Yönetim kurulunun ısrarlarına daha fazla dayanamayan Ahmet Nur Çebi'nin, Sergen Yalçın'ın yerine düşündüğü teknik direktör Şenol Güneş ile ilk teması kurduğu öğrenildi. Kurt hocayla temasa geçen Ahmet Nur Çebi'nin, "Yakın zamanda istemesek de bir ayrılık yaşayacağız. Sizden ekibinizi hazırlamanızı ve her an işbaşı yapacakmış gibi beklemenizi istiyorum" dediği aktarıldı.

BEKLENMEDİK CEVAP

Başarılı teknik adam Şenol Güneş'in ise Ahmet Nur Çebi'ye, "Takımın başında Sergen Yalçın varken sizinle bu görüşmeyi yapmam etik olmaz. Benim Beşiktaş'ı ve sizi reddetmem mümkün değil ama bu yolla olmaz. Önce koltuk boşalır, sonra oturup konuşuruz" diyerek beklenmedik bir cevap verdiği öğrenildi.



