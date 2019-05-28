Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması: Her şeyinizi verdiğiniz bir camiadan ayrılmak kolay olmadı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, katıldığı bir TV programında, Milli takımının son durumu ve Türk futbolu hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adayı Nihat Özdemir’in kendisinin görevde olmasından memnun olduğunu söylediğini belirten Güneş, "Ben şu an milli takımda görevliyim. Ama Beşiktaş antrenörü olarak buradayım. Resmi yazı yazıldı. Bir seferberlik emri gibi. Bir prensip anlaşması var ama vazgeçilebilir. "YENİ YÖNETİM 'BEN SENİ İSTEMİYORUM' DİYEBİLİR"

Yarın ne olacağını bilemeyiz. Bugün hala Beşiktaş'la sözleşmem var ama milli takımla çalışıyorum. Resmi yazı yazıldı. Bir seferberlik emri gibi düşünün. Size bir emir geliyor ve göreve geliyorsunuz. 1 Haziran'da kongre var. Ben eski federasyon yönetimiyle anlaştım. Gelen yeni yönetim, 'Ben seni istemiyorum' diyebilir. Sözleşmem 1 Haziran'da başlıyor. Ama öyle bir sıkıntı görünmüyor. Milli takım olağanüstü bir yer. Olağanüstü bir durum. Nihat Özdemir henüz 'Hayırlı olsun' demez. Kimin seçileceğini bilmiyoruz. Ancak, görevde olmamdan memnun olduğunu söyledi” dedi.

“LİGDE GÖREV YAPAN BİR ANTRENÖRÜ YARDIMCI OLARAK GÖREVLENDİREBİLİRİM"

Güneş, milli takıma alacağı yardımcı hocalarla ilgili ise, “Ben hayatım boyunca, özgür olup aynı zamanda sorumlu oldum. Yardımcı mevzusunu sorun yapıyoruz. Benim yardımcımdan çok, takıma katkı yapacak birini almak lazım. Birini alırsınız yeter, yetmezse ikinciyi alırsınız. O da yetmezse üçüncüyü alırsınız. Önemli olan katkı yapacak kişiyi bulmak. Şu an zaten yardımcım var. Ligde çalışan antrenörlerden birini yardımcım olarak görevlendirebilirim” yorumunu yaptı. "YUNANİSTAN MAÇINDA 5-6 YENİ OYUNCU OYNATABİLİRİM"

Güneş, 30 Mayıs Perşembe günü Antalya’da Yunanistan ile yapacakları hazırlık maçında 5-6 yeni oyuncu oynatabileceğini belirterek, “Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz, Yunanistan maçında olmaz, kaleci değişik olabilir. 5-6 yeni oyuncu oynatabilirim. Sağ bekte Nazım Sangare oynar, sol bekte Umut oynar. Emre Taşdemir'in bir gerginliği var, onun durumuna bakacağım. Emre Taşdemir olmazsa Umut Meraş’ı oynatabilirim” şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE, FUTBOL DÜNYASINDA DİĞER ÜLKELERE GÖRE GERİDE"

Türk futbolunun gelişmesi için akademilere önem vermeleri gerektiğini belirten Güneş, “Türkiye futbol dünyasında diğer ülkelere göre geride. Almanya uzun yıllar yatırımlar yaptı ama sıkıntı çekebiliyor. Bizim güzel sahalarımız var. Ama semt sahaları, çocukların oynayacağı alanlar yapmalıyız. Biz çocukken şanslıydık. Teneke ile oynuyorduk ama dar sokakta oynayabiliyorduk. Öyle alanlar bulamıyoruz. Akademiler kurulması gerekiyor. Belli merkezlerde futbolcu fabrikaları olması gerekiyor. Hem okuyan hem yetişen oyuncu yapmamız gerek. Böylece oyuncu da ihraç edebiliriz. Önemli olan Avrupa Şampiyonasına katılmak. Bizim yapmamız gereken uluslararası turnuvalar katılmak, şampiyon olmak” dedi. Milli takım kariyerinde 4 yıl için neleri hayali ediyorsunuz sorusuna ise tecrübeli teknik adam, “Dün rüyaydı, yarın hayal... Dünü mutlu yapan, yarını da umutlu yapan bugündür... Bu ülkenin hem mutlu hem de umutlu olmaya ihtiyacı var” yanıtını verdi. BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI: HER ŞEYİNİZİ VERDİĞİNİZ BİR CAMİADAN AYRILMAK KOLAY OLMADI

Güneş, son olarak Beşiktaş'tan ayrılmasıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: