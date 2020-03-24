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Şenol Güneş'ten Fatih Terim mesajı

FUTBOL HABERLERİ  | 24.03.2020 07:26 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'le ilgili açıklama yaptı.

Şenol Güneş'ten Fatih Terim mesajı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Türk Milli Takımlarının sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Şenol Güneş, "Galatasaray Teknik Direktörü, kıymetli meslektaşım Fatih Terim'in koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine acil şifalar diliyorum. İnşallah, en kısa zamanda görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

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