Şenol Güneş'ten Fenerbahçe açıklaması

Adı son günlerde Fenerbahçe teknik direktörlüğü için geçen Şenol Güneş açıklama yaptı.
Adı Fenerbahçe ile anılan fakat sessizliğini koruyan Şenol Güneş, Gazete Kuzey'e yaptığı açıklamada, "Son dönemlerde maçları da doğru dürüst izlemiyorum. Boynumda hafif bir ağrı var. Hastaneye gidiyorum. Doktor arkadaşların önerileri doğrultusunda tedavimi sürdürüyorum. Evde istirahat ediyorum, ara sıra yürüyorum" dedi.
Transfer teklifleriyle ilgili Güneş, "Arkadaşlar arıyor, ‘Hocam şu takımla bu takımla görüşmüşsün’ diyorlar. Ben, hiçbir güzide kulübümüzün yetkilisi ile görüşmedim. Görüşeceğim konu da yok." dedi.
Güneş, "Bu aşamada dinlenmekten başka bir şey düşünmüyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.
Şenol Güneş’e yakın isimlerden Hayrettin Hacısalihoğlu, "Hoca, gerçekten çok yoruldu, Hocayı çok yordular, dinlenmeye ihtiyacı var ve dinleniyor." dedi.
Hayrettin Hacısalihoğlu, "Fenerbahçe, Beşiktaş hatta Galatasaray sahada iyi sonuçlar alamayınca birileri sosyal medyada, gazetelerde ve TV’lerde hemen Şenol Hocanın ismini gündeme taşıyorlar. Trabzonspor da kötü sonuçlar alsa, Trabzonspor’da da Güneş’in ismi telaffuz edilmeye başlanacaktı" dedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum