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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe açıklaması

09.11.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şenol Güneş, isminin Fenerbahçe ile anılması üzerine "Ben, hiçbir güzide kulübümüzün yetkilisi ile görüşmedim. Görüşeceğim konu da yok. Bu aşamada dinlenmekten başka bir şey düşünmüyorum." açıklamasını yaptı.

Şenol Güneş'ten Fenerbahçe açıklaması

Adı son günlerde Fenerbahçe teknik direktörlüğü için geçen Şenol Güneş açıklama yaptı.

"EVDE İSTİRAHAT EDİYORUM"

Adı Fenerbahçe ile anılan fakat sessizliğini koruyan Şenol Güneş, Gazete Kuzey'e yaptığı açıklamada, "Son dönemlerde maçları da doğru dürüst izlemiyorum. Boynumda hafif bir ağrı var. Hastaneye gidiyorum. Doktor arkadaşların önerileri doğrultusunda tedavimi sürdürüyorum. Evde istirahat ediyorum, ara sıra yürüyorum" dedi.

"HİÇBİR KULÜP İLE GÖRÜŞMEDİM"

Transfer teklifleriyle ilgili Güneş, "Arkadaşlar arıyor, ‘Hocam şu takımla bu takımla görüşmüşsün’ diyorlar. Ben, hiçbir güzide kulübümüzün yetkilisi ile görüşmedim. Görüşeceğim konu da yok." dedi.

"DİNLENMEKTEN BAŞKA ŞEY DÜŞÜNMÜYORUM"

Güneş, "Bu aşamada dinlenmekten başka bir şey düşünmüyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

"HOCANIN DİNLENMEYE İHTİYACI VAR"

Şenol Güneş’e yakın isimlerden Hayrettin Hacısalihoğlu, "Hoca, gerçekten çok yoruldu, Hocayı çok yordular, dinlenmeye ihtiyacı var ve dinleniyor." dedi.

"BİRİLERİ HOCAYI GÜNDEME TAŞIYOR"

Hayrettin Hacısalihoğlu, "Fenerbahçe, Beşiktaş hatta Galatasaray sahada iyi sonuçlar alamayınca birileri sosyal medyada, gazetelerde ve TV’lerde hemen Şenol Hocanın ismini gündeme taşıyorlar. Trabzonspor da kötü sonuçlar alsa, Trabzonspor’da da Güneş’in ismi telaffuz edilmeye başlanacaktı" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş Fenerbahçe Futbol Kulübü
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