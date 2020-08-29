SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Şenol Güneş'ten Ferdi Kadıoğlu ve Sinan Gümüş açıklaması

Şenol Güneş'ten Ferdi Kadıoğlu ve Sinan Gümüş açıklaması

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 29.08.2020 18:24 | Son Güncelleme

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş; Fenerbahçeli futbolcular Ferdi Kadıoğlu ve Sinan Gümüş'e ay-yıldızlı forma için davet gönderdiğini söyledi.

Şenol Güneş'ten Ferdi Kadıoğlu ve Sinan Gümüş açıklaması

TRT Spor'a konuşan Şenol Güneş "Ferdi Kadıoğlu ile 2 gün önce konuştum; 15-20 gün önce de hocaları gönderdim. Bir oyuncuyu çağırırsanız, bu davettir. Ferdi'nin tereddütleri var. 'Evet' ya da 'Hayır' diyecek. Emre Belözoğlu da yardımcı oldu, başkan da aradı; sağ olsun. Ama şunu yapmam. Ferdi'yi bir başka oyuncunun üzerine koymam; altına da koymam. Benim için her oyuncu aynıdır. Davet ettim. Aynı davet Sinan Gümüş için de geçerli. Onu da davet ettik, yazın konuştuk. Dışişleri Bakanımız da destek oldu ama yetişmiyor. Sivasspor'dan da bir isim almak isterdim ama orta saha o kadar kalabalık ki" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yer: Van! Bu suya girenin saçı sararıyorYer: Van! Bu suya girenin saçı sararıyor
Milli takımın aday kadrosu açıklandı!Milli takımın aday kadrosu açıklandı!
Efsane isim ringe geri dönüyorEfsane isim ringe geri dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İstanbul Valiliği'nden düğünlerle ilgili flaş karar
İstanbul Valiliği'nden düğünlerle ilgili flaş karar
Prof. Dr. Kara'dan tedirgin eden açıklama: Sıkıntı olacağı kesin
Prof. Dr. Kara'dan tedirgin eden açıklama: Sıkıntı olacağı kesin
Fenerbahçe'den flaş teklif! Geri dönüyor...
Fenerbahçe'den flaş teklif! Geri dönüyor...
Galatasaray'dan transfer bombası
Galatasaray'dan transfer bombası
Moussa Sow'dan Fenerbahçe bombası!
Moussa Sow'dan Fenerbahçe bombası!
Tarihi takas! Herkes bu transferi konuşuyor!
Tarihi takas! Herkes bu transferi konuşuyor!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Joe Hart geliyor! Süper Lig'in yeni ekibi ile anlaştı...
Joe Hart geliyor! Süper Lig'in yeni ekibi ile anlaştı...
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Hatayspor, Ribeiro'yu kadrosuna kattı
Hatayspor, Ribeiro'yu kadrosuna kattı
BB Erzurumspor'da iç transfer
BB Erzurumspor'da iç transfer
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şenol Güneş'ten Ferdi Kadıoğlu ve Sinan Gümüş açıklaması
Şenol Güneş: Ferdi'nin tereddütleri var
Vato Arveladze: Amcamdan daha iyi olmaya çalışacağım
'Amcamdan daha iyi olmaya çalışacağım'
Emiliano Viviano'dan İstanbul sözleri
Emiliano Viviano'dan İstanbul sözleri
A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbistan maçları kadrosu belli oldu
Milli takımın aday kadrosu açıklandı!
Acun Ilıcalı Süper Lig'den transfer yapıyor! Fortuna Sittard, Ege Özkayımoğlu'nun peşinde!
Acun Ilıcalı, Türkiye'den transfere devam ediyor!
Hüseyin Üneş: En az 3 transfer daha yapacağız
'En az 3 transfer daha yapacağız'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.