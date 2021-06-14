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  4. Şenol Güneş'ten ilk 11'de 4 değişiklik

Şenol Güneş'ten ilk 11'de 4 değişiklik

14.06.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, kritik Galler maçı öncesi planını belirledi: 1-Yusuf Yazıcı'nın yerine Cengiz Ünder sahada yer alacak. 2-Kenan Karaman'ın yerine sağ kanatta bu kez İrfan Can Kahveci olacak. 3-İtalya maçında sol açık oynayan Hakan Çalhanoğlu kendi yerine dönüyor. 4-Okay Yokuşlu'ya kesik, Kaan Ayhan orta sahada görev alacak.

Şenol Güneş'ten ilk 11'de 4 değişiklik

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İtalya önünde beklentilerin uzağında kalan takımında bazı değişikliklere gitme kararı aldı. Mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağımız Galler maçında Yusuf Yazıcı'nın yerine Cengiz Ünder'in sahada yer alma ihtimali bir hayli yüksek gözüküyor...

İtalya maçında hücumda hiç etkili olamayan Kenan Karaman'ın yerine sağ kanatta bu kez İrfan Can Kahveci olacak. İtalya maçında sol açıkta oynayan Hakan Çalhanoğlu ise asıl görev yerinde, Burak Yılmaz'ın arkasında sahne alacak. Tecrübeli hoca bir değişiklik de orta alanda yapmayı düşünüyor. Okay Yokuşlu'nun yerine Kaan Ayhan'ın ilk 11'de görev alması bekleniyor.

MÜCADELE ŞİMDİ BAŞLIYOR

Teknik Direktör Güneş, Galler maçı öncesi öğrencileriyle bir motivasyon toplantısı da gerçekleştirdi. Deneyimli çalıştırıcı, "Başınızı dik tutun, moralinizi bozmayın. Biz bu yolda sonuna kadar gideceğiz. İtalya maçında görevimizi iyi yapamadık. Ama gerçek gücümüz bu değil. Henüz her şey bitmedi, asıl mücadelemiz bundan sonra başlayacak. Gücünüzü en iyi şekilde ortaya koyun. Galler karşılaşmasında daha disiplinli ve gayretli olmalıyız. Herkes sizin nasıl futbolcu olduğunuzu görsün" ifadelerini kullandı. İtalya maçının geride kaldığını söyleyen ve dikkati Galler maçına çeken Şenol Güneş, oyuncularından bu karşılaşmaya konsantre olmalarını istedi. (Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş Türkiye Milli Futbol Takımı
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Merihi çıkar merihi . italya maçında bocaladı durdu çocuk seviyoruz tamam da yapamıyor şuan

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