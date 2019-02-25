Şenol Güneş'ten istifa, Kagawa ve Fenerbahçe sözleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-0'dan 3-3'e gelen Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin ilk yarıda kaleye gelmediğini ifade eden Güneş, "İlk yarının tek hakimiydik, hakemin yanlış kararlarından dolayı da bizim kalemize gelebildiler. İlk yarıda goller attık, pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda normal giden bir oyun vardı, olmayacak goller yedik. Ön direkte müdahele edemedik, arka direkte adam bıraktık. Caner'i alayım, rakibi kaçırmayalım diye. Üst üste yediğimiz goller paniği arttırdı ve oyundan düştük. Savaşarak kazandığımız topları gereksiz yere rakibe verdik" dedi.
Fenerbahçe'nin büyük takımlara karşı iyi motive olduğunu ifade eden Güneş, "Panikle topu kolay şekilde rakibe verdik. 3-3'ten sonra Burak'ın pozisyonu gol olsaydı lehimize dönebilirdi. Gollerin gelişiyle oyunun hakimiyeti Fenerbahçe'ye geçti. Atakları vardı ama pozisyonları yoktu. Bir de uzaktan gol yiyince paniği iyice artırdı. Bizim için 2 puan kayıp, bilmiyorum Fenerbahçe için nedir? Fenerbahçe büyük takımlara karşı iyi motive olabiliyor. Trabzonspor hariç büyük takımlara karşı iyi sonuçlar aldılar'' şeklinde konuştu.
İSTİFA AÇIKLAMASI
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısında "istifa" sorusunu es geçti.
Kendisine sorulan, "Milli Takım ile anlaşmış olmanız sizde motivasyon olarak bir kayba neden oldu mu? İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruyu yanıtlamak istemeyen Güneş, "Başka bir soru var mı?" dedi ve cevap vermekten kaçındı.
"KAGAWA İKİNCİ YARIDA HİÇ KATKI YAPMADI"
Maçın ikinci yarısında Shinji Kagawa'nın oyuna katkı yapamadığına dikkat çeken Güneş, "Kagawa defansta zaten zayıf, hücuma da katkısı azalmıştı. Shinji Kagawa ikinci yarıda oyundan düştü ve katkı yapmadı. Ne oyun olarak, ne de savunma olarak. Ben yine aynı değişiklikleri yapardım" açıklamasını yaptı.
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