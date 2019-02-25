SPOR

Şenol Güneş'ten istifa, Kagawa ve Fenerbahçe sözleri

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.02.2019 23:50 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe ile 3-3 biten maçın ardından açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin büyük maçlara motive oluşunu ön plana çıkarttı.

Şenol Güneş'ten istifa, Kagawa ve Fenerbahçe sözleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-0'dan 3-3'e gelen Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin ilk yarıda kaleye gelmediğini ifade eden Güneş, "İlk yarının tek hakimiydik, hakemin yanlış kararlarından dolayı da bizim kalemize gelebildiler. İlk yarıda goller attık, pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda normal giden bir oyun vardı, olmayacak goller yedik. Ön direkte müdahele edemedik, arka direkte adam bıraktık. Caner'i alayım, rakibi kaçırmayalım diye. Üst üste yediğimiz goller paniği arttırdı ve oyundan düştük. Savaşarak kazandığımız topları gereksiz yere rakibe verdik" dedi.

Fenerbahçe'nin büyük takımlara karşı iyi motive olduğunu ifade eden Güneş, "Panikle topu kolay şekilde rakibe verdik. 3-3'ten sonra Burak'ın pozisyonu gol olsaydı lehimize dönebilirdi. Gollerin gelişiyle oyunun hakimiyeti Fenerbahçe'ye geçti. Atakları vardı ama pozisyonları yoktu. Bir de uzaktan gol yiyince paniği iyice artırdı. Bizim için 2 puan kayıp, bilmiyorum Fenerbahçe için nedir? Fenerbahçe büyük takımlara karşı iyi motive olabiliyor. Trabzonspor hariç büyük takımlara karşı iyi sonuçlar aldılar'' şeklinde konuştu.

İSTİFA AÇIKLAMASI
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısında "istifa" sorusunu es geçti.

Kendisine sorulan, "Milli Takım ile anlaşmış olmanız sizde motivasyon olarak bir kayba neden oldu mu? İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruyu yanıtlamak istemeyen Güneş, "Başka bir soru var mı?" dedi ve cevap vermekten kaçındı.

"KAGAWA İKİNCİ YARIDA HİÇ KATKI YAPMADI"
Maçın ikinci yarısında Shinji Kagawa'nın oyuna katkı yapamadığına dikkat çeken Güneş, "Kagawa defansta zaten zayıf, hücuma da katkısı azalmıştı. Shinji Kagawa ikinci yarıda oyundan düştü ve katkı yapmadı. Ne oyun olarak, ne de savunma olarak. Ben yine aynı değişiklikleri yapardım" açıklamasını yaptı.

PARTNERCinsiyet değiştirip kadın olmuştu, zorlanınca yeniden erkek oldu! İşte son haliCinsiyet değiştirip kadın olmuştu, zorlanınca yeniden erkek oldu! İşte son hali
'3-3'lük skor yenilgi sayılır''3-3'lük skor yenilgi sayılır'
Derbiye damga vuran görüntü! Gözyaşı...Derbiye damga vuran görüntü! Gözyaşı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şenol güneş Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

TSK'da büyük operasyon! Yüzlerce asker tutuklandı

TSK'da büyük operasyon! Yüzlerce asker tutuklandı

F.Bahçe'den derbide tarihi geri dönüş!

F.Bahçe'den derbide tarihi geri dönüş!

Sadık Beşiktaşlıları kızdıracak!

Sadık Beşiktaşlıları kızdıracak!

Derbide ilginç an! Golü attı, sevinmedi

Derbide ilginç an! Golü attı, sevinmedi

Burak Yılmaz çılgınlığı

Burak Yılmaz çılgınlığı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Beşiktaş'tan 8 gollü tarihi galibiyet!

Beşiktaş'tan 8 gollü tarihi galibiyet!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Okuyucu Yorumları 6 yorum
bu da kendini nimetten sayiyo
bükemedigin eli Öpeceksin sahte filozof
Kaldırım görmeyeli Hasansio olmuş o ne goldü öyle füze resmen.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şenol Güneş'ten istifa, Kagawa ve Fenerbahçe sözleri

Şenol Güneş'ten istifa, Kagawa ve Fenerbahçe sözleri

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından Burak Yılmaz ve Quaresma açıklamalarda bulundu

'3-3'lük skor yenilgi sayılır'

Beşiktaş - Fenerbahçe maçında tribünde ağlayan çocuk sosyal medyayı salladı!

Derbiye damga vuran görüntü! Gözyaşı...

Derbide ilginç an! Golü attı, sevinmedi

Derbide ilginç an! Golü attı, sevinmedi

Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a derbi desteği

Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a destek

Ali Gültiken'in annesi Makbule Gültiken vefat etti

Ali Gültiken'in acı günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.