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Şenol Güneş'ten İsviçre maçı açıklaması

19.06.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş, İsviçre maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'ten İsviçre maçı açıklaması

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İsviçre ile oynanacak EURO 2020 A Grubu üçüncü maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

"4 sene bekleyip, büyük emek verip sonrasında turnuvaya kötü başlamak bizi çok üzdü. Başarıya giden yolda başarısızlığı da görmek gerekir. En iyiler arasında olmak için buraya geldik. Yarın en iyi olsak da çıkmama durumu var. Tüm eleştirilere saygı duyuyorum, kendimizden memnun değiliz."

"BAŞIMIZI ÖNE EĞMEMELİYİZ"

"Bizim şu an en az Galler yerinde olmamız gerekiyordu. Oyuncularımızın performansı sahaya yansımadı. Az yaptığımız hataları çok yaptık. Biz buraya favori takım olarak gelmedik. Favoriler gibi olmak için geldik. Büyüyen bir takımız. Oyuncularımız hatalarından ders alarak daha iyi olacaktır. Üzgünüz ancak asla başımızı öne eğmemiz gerekiyor."

"ORTA SAHADA DEĞİŞİKLİK OLACAK"

"Ben de dahil hepimiz performansımızın altındayız. Bu sonuca da yansıdı. Sahaya sürdüğümüz oyuncular beklentilerimizin olduğunun farkındalar. İki maçta da top tutmakta zorluk yaşadık. Okay, Ozan, Yusuf, Hakan gayet iyiydiler öncesinde ama son iki maçta beklentilerimizin altında. Umut zaten olmayacak. Yerine başka bir arkadaş olacak. Orta sahada değişiklik olacak."

"KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ"

"İsviçre ve Türkiye'nin ikincilik için oynaması gerekiyordu. İsviçre'nin yine ikinci olma şansı var. Bizim şansımız üçüncülük. Son şansımız olacak. İki takımın da kazanmaya ihtiyacı var. İsviçre ve Türkiye, Galler'den daha fazla ikincilik için adaydı ama olmadı. İyi bir maç olmasını bekliyorum. Kazanmak için oynayacağız."

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Şenol Güneş fatih terim Artık Oturun Torun Sevin Daha fazla Zarar vermeyin bu millet sizi güzel anılar ile ansın küfürle yad etmesinler
burak umut ve uğurcan kaan 4 lüsü ile cıkarsan kesin kaybederiz

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