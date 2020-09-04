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Şenol Güneş'ten maç sonu yorumu: Sorumlusu benim

FUTBOL HABERLERİ  | 04.09.2020 01:18 | Son Güncelleme

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup müsabakalarının ilkinde Macaristan’a 0-1 mağlup olan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımı kendisinin kurduğunu belirterek sonucun sorumlusunun da kendisi olduğunu söyledi.

Şenol Güneş'ten maç sonu yorumu: Sorumlusu benim

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup müsabakalarının ilkinde Milli Takımımız Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda Macaristan’ı ağırladı.

Millilerimizin 0-1 mağlup olduğu maç sonrası açıklamalarda bulunan Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, beklentisinin altında bir futbol ortaya koyduklarını belirtip, “Takım olarak düşündüğümüz oyunun altında oynadık. Mevcut kadro ile çıkabilirdik. Ancak genç futbolcuların erken form tutmasını sağlayabiliriz diye düşündük. Ancak onlarda beklediğimiz altında oynadı. Pandemi, liglerin erken bitmesi kadro yaparken sıkıntıları arttırabiliyor. Üst üste iki maç oynayacağız. Hangi oyuncularımızın ne kadar kaldıracağını bilmiyoruz. Bunun için değişik oyuncuları oynatmayı uygun gördüm ama sahaya oyun düşündüğümüz gibi yansımadı. Rakip bizden daha istekliydi, daha iyiydi. Biz kıran kırana bir maç yapmak istiyorduk. Düşündüğümüzü sahaya yansıtamadık” dedi.

"SORUMLU BENİM"

Güneş, milli takımdaki yeni oyuncuların oynatılmasının oyuna etkisinin kendisine sorulması üzerine, takımı kendisinin yaptığını ve sorumluluğunda kendisinde olduğunu belirterek, “Sol veya sağ, kim oynadı veya oynamadı yerine takım olarak olumsuzduk. Zaten takımı ben yaptım. Sorumlusu da benim. Üzgünüz, kendi sahamızda kaybettiğimiz için. İyi başlamak istiyorduk ama bu liginde böyle bir formatı var. Buradaki oyuncularımızın bir çoğunu zaten Mart ayında hazırlık maçlarında göremedik. O zaman göremediğimiz oyuncuları bugünde göremezsek nasıl taşıyacaktık. Hem onları görmek zorundaydık, hem kazanabileceğimizi düşündük ama yeni gelenlerin formsuzluğu ve eksikliği değil tüm oyuncular gerçek verimlerinin altındaydı. Bizim oyuncularımız yetenekli ve karakterli ama bugün beklenen oyununu oynayamamaları onların kötü futbolcu olduklarını göstermez. Bugün kaybeden taraf olduk. Macaristan’da bunu moral olarak iyi kullandı” dedi.

"SİVAS'I ÖZLEMİŞTİM"

Geçtiğimiz Sezon Sivasspor’da forma giyip ilk kez milli takım tecrübesi yaşayan Mert Hakan, daha iyi olacağının sözünü verip, “Sivas’ı gerçekten özlemiştim. İyi bir tesadüf oldu. Benim için yeni bir başlangıç. Milli takımda ilk maçım oldu. Bugün bana görev verdiği için hocama da çok teşekkür ediyorum. Şu anda alışma sürecindeyim. İlk maçım çok daha iyi olabilirdi. Bundan sonra çok daha iyi olacağının sözünü veriyorum” şeklinde konuştu.

EMRE KILIÇ: ÇOK ÜZGÜNÜZ

Alınan mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduklarını belirten Emre Kılıç “Öncelikle çok üzgünüz. Sivas bizim evimiz. Buradan galibiyetle ayrılmak istiyorduk. Bu maçların hepsi çok değerli bizim için. Maçtan önce kazanmayı çok istiyorduk. Rakibimiz bizden daha fazla istiyor gibiydi. Onların daha hazır olmasının skorda etken olduğunu düşünüyorum. 9 aydır bir arada olmayan bir takımımız var. Yeni arkadaşlarımız aramıza katıldı. Çok farklı bir kadro ile sahaya çıktık. Elimizden geleni yaptık ama yeterli olmadı. Yediğimiz golde de yapabileceğimiz hiç bir şey yoktu. Önümüzde bir Sırbistan maçı var. Bugün bunu unutup Sırbistan maçına hazırlanmamız lazım” dedi.

Performansı ile göz dolduran milli kalenin bekçisi Uğurcan Çakır ise şunları söyledi. “Maça istediğimiz gibi başlayamadık. İlk yarı bizden daha güçlü bir rakibimiz vardı. İkinci yarı oyunu dengeleyip pozisyon bulduk. Onlar bizden daha fazla istedi. Bizden daha hazırlardı. Biz geç toplandık. Daha hazır değildik”

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