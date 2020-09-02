Şenol Güneş'ten Macaristan maçı öncesi flaş açıklama!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uluslar Ligi'nde oynanacak Macaristan maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş, "Bazı genç ve yeni arkadaşlarımıza görev vereceğim. Takımın genel durumunu bilmiyoruz. Kısa süre içerisinde eldeki oyuncuların durumunu değerlendirerek, geçmiş iskeleti de değerlendireceğiz. Maçı kazanmak istiyoruz. Düşündüğümüz oyuncuları görme şansımız olacak. kadro olarak bizle değil rakiple ilgili de değişiklikler vardır. Kadroyla ilgili genel kanaatim var ama bugün bir daha göreceğiz. Son kararı vereceğiz." dedi.

"MERT HAKAN VE EMRE KILINÇ SAHADA OLACAK"

Rıza Çalımbay'ın 'Sivasspor'dan da birileri olması lazımdı.' eleştirisine Şenol Güneş, "Rıza Hoca'yı sever sayarım. Kardeşim olarak görürüm. Görüşlerini söyleyecektir. Bu kamp döneminde görüşemedik ama pandemi döneminde konuştuk, görüştük. O zaman da olumlu eleştirileri vardı. İddialı bir takımdı. Kadronun darlığı nedeniyle geri düştü. Bu eleştirileri yapacak. Katılmamakla beraber yapacak. Sivasspor bu başarıyı elde etti. Ben de Rıza Hoca ve Sivasspor ile gurur duyuyorum. Kıt imkanlarıyla en başarılı takımlardan bir tanesi oldu. Maçı buraya alarak ödül verdiğimizi düşünüyorum. Maalesef, pandeminin artması nedeniyle seyircisiz oynayacağız. Bu yüzden üzüntülüyüz. Sivasspor'dan 5 oyuncu ile görüşmüştüm. Mert Hakan, Emre Kılınç, Hakan Arslan, Uğur Çiftçi ve bir de Caner vardı galiba. Şu anda takım içerisinde 2 tanesi bizimle beraber. Sivas'ta oynarken aldım onları, düşünüyordum. İkisi de transfer oldu. Sivasspor'dan oyuncu almadık demek doğru değil. Bugün itibariyle Sivasspor'dan ayrıldı ama bu, Rıza Hoca'nın, yönetimin, başkanın, Sivasspor'un başarısıdır. Sol taraf için Hakan Arslan ve Uğur Çiftçi'yi düşünüyorduk. Genelleme yaptığı için, başka oyuncu var mı bilmiyorum. Bize isim söylerse biz onu dinleriz. Kulağımız herkese açık. Bir tercih yaptığımızda hiçbir ön şart, olumsuzluk yok. Herkesin bize söyleyecekleri her oyuncuyu değerlendiririz. Mert Hakan ve Emre Kılınç, yarın sahada olacaklar." cevabını verdi.