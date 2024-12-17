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Şenol Güneş'ten mağlubiyet yorumu: "4-3 bizim galip gelmemiz gerekirken..."

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
17.12.2024 00:19
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'a 4-3 mağlup oldukları karşılaşmayı değerlendirdi. Güneş, alınan mağlubiyetten kaynaklı üzgün olduklarını dile getirerek "Bu kadar emeğin karşılığında sonuç almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş'ten mağlubiyet yorumu: "4-3 bizim galip gelmemiz gerekirken..."

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'a son dakika golüyle kaybeden Trabzonspor'da Teknik Direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

"4-3 GALİP GELMEMİZ GEREKİRKEN"

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Maçı değerlendiren teknik direktör Şenol Güneş, "Kazanmak için sahaya çıktık. İlk 10 dakika sahamızda kaldık ve golü yedik. Sonrasında oyunun kontrolünü ele aldık. Deplasmanda bir takım olarak bütün oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. Pozisyonlar da bulduk. 4-3 galip olmamız gerekirken 4-3 kaybettik. Bütün oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi." şeklinde konuştu.

"KAYBETMEYİ GEREKTİREN POZİSYONLAR DEĞİL, ÜZGÜNÜZ"

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Güneş sözlerine şöyle devam etti, "Oyuncularımın oyunundan memnunum. Ne yapmak istediğimizi anlıyorlar. Savunmada hatamız var. Oyuna dönmede sorun yaşadık. Son gol talihsiz. Kazanıp içeriye girip puanlar toplamak durumundayken mağlup olduk. 'Böyle oynadıktan sonra yenemyeceğimiz takım yok dedim' oyunculara. Talihsizlik de var kabul etmek lazım. Kaybetmeyi gerektiren pozisyonlar değil, üzgünüz."

"DEĞİŞİKLİK YAPMAMIZA RAĞMEN"

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Güneş, açıklamalarını ise, "Edin Visca elinden geleni yaptı. İlerideki oyuncularda Dragus'u aldık. Banza'yı çıkartabileceğimiz pozisyon yoktu. Nwakaeme iyiydi. Ozan ve Cham iyiydi. Serdar ve Eren'de sıkıntılar oldu. Diğer oyuncular olumluydu. Değişiklik yapmamıza rağmen gol yedik. Koyduğumuz oyuncular kadar oynayan oyuncuların da verimi önemli. Pozisyonlar bulduk. Oyun olarak eleştirilecek bir şey yok. Pozisyon hataları var. Bu kadar emeğin karşılığında sonuç almamız gerekiyor." sözleriyle tamamladı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
4 - 3
Trabzonspor Trabzonspor

Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş Trabzonspor galatasaray
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