Şenol Güneş'ten yayıncı kuruluş yorumcularına tepki!

Maça değerlendirmesi istenen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Kazanmak önemli. Tabii nereden baktığınıza bağlı. Neyi kazandık. Maçı kazandık, 3 puan aldık. Bu bizim için sevindirici. Çok yoğun bir seyahattan geldikten sonra galip gelmek önemliydi. Galatasaray bizden bir gün önce geldiler. Futbol adına çok şey yapmak istiyorlar." dedi.

Yayıncı kuruluş yorumcuları Tümer Metin, Tugay Kerimoğlu, Önder Özen ve Metin Tekin'e göndermelerde bulunan Güneş şu ifadeleri kullandı,

"Yayıncı kuruluş da istiyor, futbol güzel ve keyifli oynanmalı. Bunun için aktörler var. Kabul etmek lazım. Bir de onların görmediği noktalar var. Konuyu dağıtıp da olayı kişiselleştirmemek lazım. Oyunda oynamayan oyuncu ile ilgili çok sert eleştiri yapıyorlar. Onlar bizden az çok küçükler. O çözümleri de üretebiliriz. Teknik konularda yorum yapsınlar; ancak idari, ekonomik, kişisel konulara üzerinden yorum yaparken biraz daha dikkatli olsunlar.

Kişiler üzerinden gidiyoruz. Maçtan sonra arkadaşlarım mesaj attılar, kadroyla ilgili olarak. Bu, kin ve nefrete götürür. Teknik heyeti eleştiriyorsun. Ancak Lens'in oynaması mucizeydi. Mecbur kaldım. Keşke hiç koymasaydım. Bir gidiyor gelmiyor. Orada zaten 10 günlük idmanı yoktu. Gökhan Töre ter idmanına çıktı. Bunları bilmeden yorum yapmak doğru değil. Dinlek olan kadro az oynadı. Medel beklediğimden daha az oynadı. Necip ve Dorukhan daha iyi oynadı. Çok kaliteli bir maç olmadı kabul ediyorum. 30 dakika tempo yaptıktan sonra rakip uzun oynamaya çalıştı. Orada da sıkıntımız var. Rakibi ikinci yarı kalemize hiç yaklaştıramadık. Teknik analizleri yaparken biraz daha kişileri yok etmek için değil de konunun özüne yaparsak biz de bir şeyler alırız.