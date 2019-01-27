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Şenol Güneş'ten yönetime: Burak'a gelen tepkilerin son bulması için gerekeni yapın

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.01.2019 10:49 | Son Güncelleme

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, yönetimle yaptığı görüşmede “Burak Yılmaz’a taraftarların gösterdiği tepki hem oyuncuya hem bize zarar veriyor. Tepkilerin artık son bulması için gerekeni yapın” dedi.

Şenol Güneş'ten yönetime: Burak'a gelen tepkilerin son bulması için gerekeni yapın

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz krizinin sona ermesi için Teknik Direktör Şenol Güneş harekete geçti.

Akhisar maçının ardından, golcü futbolcunun ilk kez iç sahada forma giydiği Erzurumspor karşılaşmasında da tribünlerin önemli bir bölümünün tepki gösterdiği Burak Yılmaz için yönetimle bir görüşme yapan Güneş’in, “Tribünlerin tepkisi sadece Burak Yılmaz’ı değil, takımdaki diğer oyuncuları da olumsuz etkiliyor. Bu durumda takım genel olarak zarar görüyor. Şimdi bizim birlik olmamız, tek yumruk gibi hareket etmemiz gerekiyor. Ama bu protestolar tribünleri de ikiye bölüyor. Gerekli girişimleri yapın ve taraftarların Burak Yılmaz ya da bir başka oyuncuya tepki göstermesinin önüne geçin” dediği öğrenildi.

Yönetimin de taraftar gruplarıyla görüşme yapacağı ifade edildi. (Star)

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