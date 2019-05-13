Şenol Güneş: Üçüncü sıradayız, demek ki başarısızız

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar:

"Bu maçta 3 puan ve morale ihtiyaç vardı. Oyuncuların zaman zaman konsantrasyon eksiği vardı ama istekleri iyiydi. Kazandık ama geçen maçlarda kaybettiğimiz 3 puanların acısı var üzerimizde.

Kongreye bağlı olarak taraftarın üzerinde de dikkat dağınıklığı vardı. Duygusal tepkiler zaman zaman olabiliyor ama bunlar ileride daha büyük olumsuzluk yaratır.

"ÜÇÜNCÜ SIRADAYIZ, BAŞARISIZIZ"

"Beşiktaş şampiyonluğu hedefleyen bir takım. Üçüncü sıradayız ve demek ki başarısızız. İki maç kaldı ve çıkıp elimizden geleni yapacağız."

BEŞİKTAŞ'IN DİNAMOSU: ATIBA HUTCHINSON

DORUKHAN TOKÖZ'ÜN SON DURUMU

"Dorukhan Toköz'ün bir sakatlığı var ama durumunun ciddi olduğunu düşünmüyorum. Yine de doktorlarla konuştuktan sonra net konuşabiliriz."

"KAZANMA ARZULARI İYİYDİ"

Şenol Güneş, açıklamalarına basın toplantısında devam etti.

"Daha fazla pozisyona girip daha az pozisyon veren takımdık. İki oyuncumuzun vuruşuyla ilk yarı sonunda gol yarattık rakibe." diyerek sözlerine başlayan Güneş, "Oyun üstünlüğümüz ve kazanma arzumuz daha fazlaydı. Daha çok pozisyonda az gol bulup rakibi ortak ettik. Son bölümde kafa topu gol olsa yine berabere kalabilirdik. Bu da emek verip çalışan bir takım için bu kadar basit puan verilirse olumsuz bir durum ortaya çıkar. Oyuncuların genel bir dikkat dağınıklığı var zaman zaman ama kazanma arzuları iyiydi." dedi.