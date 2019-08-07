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Şenol Güneş Umut Meraş ve Muhammed Şengezer'i Beşiktaş'a önerdiği iddialarını yalanladı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 07.08.2019 17:10 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, kendisi hakkında kamuoyunda çıkan Bursaspor'un oyuncuları Muhammed Şengezer ve Umut Meraş'ı eski kulübü Beşiktaş'a önerdiği yönündeki haberleri yalanladı.

Şenol Güneş, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel yaptığı açıklamada bütün kulüplere eşit mesafede olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Maçları izliyorum, düşüncemi zaten televizyonda söylerim. Yok şu oyuncuyu şuraya söylemişim, onu tehdit etmişim, oraya tavsiye etmişim, şu transferi beğenmemişim gibi yazılar bana ait olan sözler değil. Hiçbir kulübün transferine karışmam. Hiçbir oyuncuya nereye gitmesi gerektiğini söylemem. Ancak oyuncuların başarılı olmasını isterim. Benim ağzımdan çıkmayan ve bana ait olmayan sözlerin kamuoyunda kullanıp bunlar üzerinden gündem yapmaya çalışanları kınıyorum, doğru bulmuyorum. Kaleci Muhammed ve Umut Meraş'la ilgili ya da Fenerbahçe'nin veya Beşiktaş'ın transferiyle ilgili söylemim olmadı. Benim için bütün kulüpler şu anda eşit mesafededir. Tabii ki çalıştığım Beşiktaş'ta güzel günlerim geçti. Oradan ayrılırken üzüldüm ve bende özel bir yeri vardır. Doğduğum ve büyüdüğüm kendimi ait hissettiğim şehrin takımı Trabzonspor'u da dışlayamam. Ancak benim için şu anda Fenerbahçe, Bursaspor, Başakşehir, Kayserispor, Konyaspor da hepsi Türkiye'nin güzide kulüpleridir. Hepsinin de yanına gideceğim. Bundan hiçbir rahatsızlık duymam. Hiçbirini diğerine üstün koymam. Zaten yarışta herkes birbirini geçmeye çalışacaktır. Onun dışında başka bir olayım yoktur benim."

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Anahtar Kelimeler:
şenol güneş Umut Meraş Muhammed Şengezer

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