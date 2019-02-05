Şenol Güneş: Yeni Quaresma sen mi olacaksın?

Beşiktaş’ta Pazar akşam keyifler yerindeydi… Ama Şenol Güneş oyundan aldığı için tepki gösteren Caner Erkin’i es geçmedi. Ali Naibi'nin uzattığı eli sıkmayan, yerdeki su şişelerini tekmeleyen Caner’e maçtan sonra, “Yeni Quaresma sen mi olacaksın?” diye fırçasını attı. (FOTOSPOR)
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