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Şenol Güneş: Yeni Quaresma sen mi olacaksın?

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.02.2019 08:30 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor maçında oyundan çıkarken yaptığı hareketler nedeniyle Caner Erkin'e patladı.

Şenol Güneş: Yeni Quaresma sen mi olacaksın?

Beşiktaş’ta Pazar akşam keyifler yerindeydi… Ama Şenol Güneş oyundan aldığı için tepki gösteren Caner Erkin’i es geçmedi. Ali Naibi'nin uzattığı eli sıkmayan, yerdeki su şişelerini tekmeleyen Caner’e maçtan sonra, “Yeni Quaresma sen mi olacaksın?” diye fırçasını attı. (FOTOSPOR)

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