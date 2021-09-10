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Şenol Güneş yerine Fatih Terim bombası

10.09.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yolların ayrılması beklenirken tecrübeli çalıştırıcının yerine Aykut Kocaman ya da Okan Buruk'un gelmesi ihtimali belirdi. Terim ve Denizli de alternatifler arasında.

Şenol Güneş yerine Fatih Terim bombası

Euro 2020'de alınan başarısız sonuçların ardından Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'ya 6-1 yenilen A Milli Takım 'da Şenol Güneş'in koltuğu sallantıda. Dün TFF'nin Riva'daki tesislerinde 69 yaşındaki teknik direktör TFF Başkanı Nihat Özdemir'le toplantı gerçekleştirdi. Ancak görüşmeden devam ya da tamam kararı çıkmadı.

FATİH TERİM BOMBASI

Ekim ayındaki milli araya kadar Şenol Güneş ile yolların ayrılması beklenirken tecrübeli antrenörün yerine Aykut Kocaman ya da Okan Buruk gelebilir. Hürriyet gazetesinin haberine göre A Milli Takım için birkaç seçenek bulunuyor. Bunlardan ilki Fatih Terim ya da Mustafa Denizli gibi tecrübeli antrenörleri 4 maç için takımın başına getirmek.

OKAN BURUK DA LİSTEDE

Diğer seçenekler ise büyük takım tecrübesi bulunan Aykut Kocaman ve Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Okan Buruk.

LOW RADARDA

Yabancı bir teknik direktörle devam kararı çıkması halinde ilk olarak Joachim Löw'e gidilecek.

Alman çalıştırıcı Euro 2020'nin ardından Almanya Milli Takımı'nı çalıştırmayı bırakmıştı. Löw'ün yerine Bayern Münih'ten ayrılan Hansi Flick getirildi.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Şenol Güneş Türkiye Milli Futbol Takımı
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