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Şenol Güneş: "Zor zamanları henüz bitirmiş değiliz!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
29.12.2024 22:24
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2024 yılında beklentilerin gerisinde kaldıklarını belirterek, zor dönemi bitirmediklerini söyledi.

Şenol Güneş: "Zor zamanları henüz bitirmiş değiliz!"

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da, Teknik Direktör Şenol Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güneş, zor bir dönemden geçtiklerini ve takımın toparlanması gerektiğini vurguladı. 2024 yılının beklentilerin gerisinde kaldığını belirten Şenol Güneş, transfer sürecine dair de önemli bilgiler verdi ve Savic'in sakatlık süreciyle ilgili gelişmeleri aktardı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2024 yılının son günlerini geçirdiklerini belirterek, "Bütün sıkıntıların geride kaldığı, sağlık ve mutluluğun ön planda olduğu bir yıl olmasını diliyorum. 2024 yılı beklentilerimizin gerisinde kaldı "dedi.

"SAMSUNSPOR MAÇINI KAZANMAK İÇİN SAHADA OLACAĞIZ!"

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Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini söyleyen deneyimli teknik adam, "Samsunspor 2024 yılını güzel geçirdi, iyi gidiyorlar. Başkanları, yöneticileri, oyuncuları ve camia olarak iyi sonuçlar aldılar. Ligde 3. sıradalar. Biz ise çok geride kaldık. Zor bir dönemdeyiz. Takım olmaya ve iyi sonuçlar almaya ihtiyacımız var. Bu maç, hem puan açısından hem de oyun açısından çok önemli. Kazandığımızda, Avrupa hedefi için ve ligdeki sıralama açısından büyük bir adım atmış olacağız. Bu maç aynı zamanda 3. sıradaki takımı geçme adına da umut verici bir maç olacak. O yüzden elimizden geleni yapacağız ve kazanmak için sahada olacağız" şeklinde konuştu.

SAKAT OYUNCULAR HAKKINDA

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Sakat oyuncuların durumları hakkında da bilgi veren Şenol Güneş, "Savic henüz bizimle birlikte değil. Okay, Serkan ve Hüseyin düz koşulara başladı. Bugün çalışmaya katılmayan Edin Visca'nın kasığında hafif bir ağrı var. Çok ciddi değil. Pedro Malheiro'nun gribi var. Draguş ise tatilde rahatsızlandı ve ağır bir grip geçirdi. O da bugün bizimle değil. Bunlar dışında diğer oyuncularımız bizimle birlikte" diye konuştu.

"ZOR DÖNEMİ HENÜZ BİTİRMİŞ DEĞİLİZ"

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"Zor dönemi henüz bitirmiş değiliz" diyen Güneş, sözlerine şöyle devam etti: "Geldiğim ilk günden beri söylüyorum, yapmak yıkmaktan daha zordur. Takımın bir öz güven sorunu vardı ve bu sorunu oynayacağımız oyunla ve alacağımız sonuçlarla düzeltmek isterken mevcut kadroyu değerlendirip ideal bir kadro çıkarmaya çalıştık. Ne kadar az oyuncuya ihtiyacımız olursa o kadar iyi olur diye düşündük. En az 3 oyuncuyu kadroya katmak istiyoruz. Bu sayı kesin ama sonrasındaki durum, katılımlar olup, olmayacağına bağlı olarak değişebilir. Geldiğim günden bu yana oyunun daha iyi olduğunu düşünüyorum, hem antrenman hem de oyun kalitesi açısından. Kaybettiğimiz puanları gelecek maçları kazanarak telafi edebiliriz. Daha iyi oynamaya ihtiyacımız var. Zor dönemi bitirmiş değiliz. Umarım Samsunspor maçıyla başlayan bir seri yakalarız. Çünkü üst üste iki maç kazanamayan bir takım olarak görünüyoruz, bu da bize yakışmıyor. Mevcut oyuncularla ilgili olarak çok şey söyleniyor, ancak Trabzonspor izin vermeden hiçbir oyuncu bir yere gitmez. Buna Trabzonspor karar verir."

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Süper Lig Şenol Güneş Trabzonspor Samsunspor
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