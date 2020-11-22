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Seray Kaya'dan Kuruluş Osman açıklaması!

22.11.2020 20:38 | Son Güncelleme:
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Seray Kaya'dan Kuruluş Osman açıklaması!

Yapımını Bozdağ Film’in gerçekleştirdiği, atv dizisi ‘Kuruluş Osman’ın oyuKayı Obası’nda bambaşka bir hatun izleyeceklerncu kadrosuna bu sezon dahil olan Seray Kaya, Bozdağ Film Youtube kanalına özel bir röportaj verdi.

Kuruluş Osman’da Osman Bey’in ağabeyi Savcı Bey’in eşi Lena karakterine hayat veren Seray Kaya, “Böyle bir projeye dahil olduğum için heyecanlı ve mutluyum. Bir oyuncu için çok heyecan verici bir durum. Çok fazla deneyim içindesin, aynı zamanda çok şey öğreniyorsun. Bir oyuncu için bu çok kıymetli bir şey” sözleriyle diziyle ilgili duygularını paylaştı.

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‘Kuruluş Osman’ kadrosuna dahil olmasıyla ilgili “Projenin beni en heyecanlandıran tarafı hazırlık süreci oldu. Bu atmosfere alışmak için çok çalışıyoruz. At binmeyi öğreniyoruz, aksiyon derslerimiz oluyor. Bu atmosferde bulunmak burayı yaşamak ayrı bir heyecan veriyor” diyen Seray Kaya, ilgiyle izlenen Lena ile ilgili ise “Kayı Obası’nda bambaşka bir hatun izleyecekler. Gelecek bölümleri heyecanla bekliyorum” şeklinde konuştu.

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Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, yeni sezonda da atv ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanıyor.

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