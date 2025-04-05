Mourinho Brezilya yolcusu mu? 'Burun sıkma' vakası iştahlarını kabarttı, 1 numaralı aday...

Burun sıkma vakası sadece Türkiye'de değil dünya basınında da geniş yankı uyandırırken Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho için çok konuşulacak 'Brezilya' iddiası geldi. Brezilya'da yayınlanan Sport TV, Brezilya Milli Takımı'nda teknik direktör adayları arasında Jose Mourinho'nun da olduğunu yazdı.

BREZİLYA'NIN BAŞINA KİM GEÇECEK?

Brezilya Futbol Federasyonu, Dünya Kupası için yeni bir teknik direktör arayışını giderek artan bir şekilde sürdürüyor ve isim listesi de her geçen gün uzuyor.

Adaylar arasında Al Hilal'den Jorge Jesús, América'dan André Jardine, Real Madrid'den Carlo Ancelotti, Flamengo'dan Filipe Luis'in ismi anılırken şimdi de Fenerbahçe Jose Mourinho'nun adı zikrediliyor. Adı geçen isimlerin tamamının bir takımla sözleşmesi bulunuyor.

MOURİNHO İHTİMALİ ARTTI

Haberde Jose Mourinho'nun Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkmasının ardından görevden alınabileceği ve bu ihtimalin onu Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörlüğü için 1 numaralı aday yapacağı belirtildi.

YÖNETİM DÜĞMEYE BASTI

Sarı-lacivertli idareciler takımı kalan maçlar için ayağa kaldırma adına düğmeye basarken, bu son gelişmenin ardından nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.