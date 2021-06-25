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Seray Kaya'dan tatil paylaşımı! "Tatil modundayım, dinlenmem lazım"

25.06.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf sonrası yaşadığı sağlık sorunu ortaya çıkan genç oyuncu Seray Kaya, alışveriş turunda objektiflere yansıdı.

Seray Kaya'dan tatil paylaşımı! "Tatil modundayım, dinlenmem lazım"

Son olarak ATV'de yayınlanan 'Kuruluş Osman' dizisinde 'Lena' karakteriyle sevenlerinin karşısında olan Seray Kaya, önceki gün İstinyePark AVM'de görüntülendi. Öğle saatlerinde tek başına AVM'ye gelen 30 yaşındaki oyuncu, derin dekolteli siyah elbisesiyle tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

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Markalar Sokağı'nda bulunan dünyaca ünlü mağazaları gezen Kaya, karşılaştığı basın mensuplarının fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz verdi.

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"YORUCU BİR DİZİDEN ÇIKTIM"

Muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmeyen oyuncu, "Zor şartlarda çekilen, yorucu bir diziden çıktım. Onun için şu anda tatil modundayım, dinlenmem lazım" dedi. "Yeni sezonda kesinleşen bir projeniz var mı?" sorusuna temkinli yaklaşan Kaya, "Dijital ve televizyon dizisi olarak gelen birkaç teklif var ama acele etmiyorum. Tatil yapıp dinlenirken bir yandan da hikayeleri okuyorum ama kesinleşen bir şey şimdilik yok" yanıtını verdi.

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