Seray Kaya yeni imajıyla beğeni topladı

Son olarak Kadın dizisinde Şirin karakterini canlandıran oyuncu Seray Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle kıvırcık saçlarıyla tanınan Kaya, yaptığı imaj değişiklikleriyle hayranlarını şaşırtıyor.

Bir kısa bir uzun saç kullanarak imajına karar veremeyen Seray Kaya, yine şaşırtan bir karar aldı.

Kaya, saçlarını yeniden kısacık kestirdi ve "Selam kısa saç" diyerek hayranlarına duyurdu. Güzel oyuncunun takipçileri bu paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni yağdırdı.

