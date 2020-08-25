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Seray Kaya yeni imajıyla beğeni topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 10:16 | Son Güncelleme

Kadın dizisinde Şirin karakteriyle dikkat çeken Seray Kaya, dizinin final yapmasının ardından saçlarını kestirerek hayranlarını şaşırtmıştı. Bu değişimle birlikte çok kez kendini yenileyen Kaya yine imaj değişikliğine gitti.

Seray Kaya yeni imajıyla beğeni topladı

Son olarak Kadın dizisinde Şirin karakterini canlandıran oyuncu Seray Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle kıvırcık saçlarıyla tanınan Kaya, yaptığı imaj değişiklikleriyle hayranlarını şaşırtıyor.

Ekran Alıntısı

Bir kısa bir uzun saç kullanarak imajına karar veremeyen Seray Kaya, yine şaşırtan bir karar aldı.

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Kaya, saçlarını yeniden kısacık kestirdi ve "Selam kısa saç" diyerek hayranlarına duyurdu. Güzel oyuncunun takipçileri bu paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni yağdırdı.

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