Seray Sever'den inanç çıkışı! "Defalarca Umre’ye gittim..."

Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile dünyaevine giren Seray Sever ikizlerini kucağına aldı. 49 yaşında uzun çabalar sonrası anne olan oyuncu ve sunucu Posta'dan Alev Gürsoy'a konuştu. "Allah dualarımızı kabul etti. Hep ikiz bebek istiyordum. Allah gönlümüze göre verdi" diyen Seray Sever inanç çıkışıyla dikkat çekti.

Seray Sever "İnançlı mısın?" sorusuna "Sonsuz! Defalarca Umre’ye gittim ailemle. Kalkıp da bir kare fotoğraf paylaşmadım. Çünkü bununla reklam yapmayı sevmiyorum. Allah ile benim aramda bu. Allah beni seviyor, istediklerimi de gönlüme göre veriyor" dedi.

"DUALARLA YETİŞTİM"

Seray Sever kendisine yöneltilen "Dışarıdan bakınca hiç öyle biri durmuyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Paranın, imanın, merhametin kimde olacağını bilemezsiniz. Ben küçüklüğümden beri dualarla yetiştim. Ailede de dine en meraklı benim. Dışarıda dua şov yapıp tenhada her türlü vicdansızlığı yapan çok insan var. Benim için iyi ve vicdanlı olmak önemli"

"HOCA GİBİ OLDUM"

Nazardan korktuğunu söyleyen Seray Sever eşinin bebeklerin fotoğrafını 40'ı çıkana kadar paylaşmasına izin vermediğini söyledi. Sever açıklamasında "Çok dua etsek de nazardan korkuyoruz. Hoca gibi oldum. Her gün çocuklarım için binlerce dua okuyorum" dedi.

