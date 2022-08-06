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Seray Sever ikizleriyle paylaştı! "Keşke babam da olsaydı..."

06.08.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seray Sever, eşi Eray Sünbül ve ikiz kızları ile verdiği pozları Instagram'dan paylaştı. Gönderisine duygusal bir not düşen sunucu, "Keşke babam da olsaydı, böyle eksik hissetmezdim" dedi.

Seray Sever ikizleriyle paylaştı! "Keşke babam da olsaydı..."

2018 yılında dünyaevine giren Seray Sever ile Eray Sünbül, üç ay önce anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Sezaryen doğum yapan Sever, ikiz bebeklerine kavuşmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çiftten Seray Sever, ailece çekilen yeni fotoğraflarını yayınladı.

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"KEŞKE BABAM DA OLSAYDI"

Bebeklerine Sofia ile Alya isimlerini veren ve geçtiğimiz haftalarda babasının acısı ile sarsılan Sever, gönderisine şu notu düştü:

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Hayat su gibi akıp, geçiyor… Bizi mutlu eden anlar ne kadar kıymetli... Bebeklerle paylaştığım bu fotoğraflarda keşke canım babam da olsaydı, böyle eksik hissetmezdim... Yine de sağlıkla, mutlulukla sevdiklerimizle aldığımız her saniyeye şükürler olsun. Allah kalanlara uzun ve sağlıklı ömürler nasip etsin. Yavrularımızı bize, bizleri de yavrularımıza bağışlasın inşallah...

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TORUNLARINI GÖREMEDİ

Öte yandan Seray Sever, geçtiğimiz aylarda büyük bir acıyla sarsılmıştı. Ünlü oyuncunun babası Tamer Sever, koronavirüs nedeniyle torunlarını kucağına alamadan hayata veda etmişti.


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Seray Sever
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