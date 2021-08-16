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  4. Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna beğeni yağdı

Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna beğeni yağdı

16.08.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seray Sever kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile birlikte yataktan bir pozunu paylaşınca beğeni topladı.

Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna beğeni yağdı

Son dönemde Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Seray Sever'in yaptığı paylaşımlar her zaman çok konuşuluyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Seray Sever, hayranları tarafından büyük bir ilgili ile takip ediliyor.

Seray Sever programının final yapmasının ardından soluğu Bodrum'daki eşi Eray Sünbül'ün yanına attı.

odododo

Kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta pozunu paylaşan Sever'e beğeni yağdı. Sever eşi ve kedisiyle pozunu yoruma kapatarak paylaşınca hayranlarının ilgisini çekti.


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Anahtar Kelimeler:
Eray Sünbül Seray Sever
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