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Seray Sever Mehmet Ali Erbil'in hastaneye aylık ne kadar ödediğini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 14:42 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta bir kez daha rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil bir süredir hastanede tedavi ediliyor. Seray Sever bugün yaptığı programda Erbil'in hastaneye 150 bin TL ödediğini iddia etti.

Seray Sever Mehmet Ali Erbil'in hastaneye aylık ne kadar ödediğini açıkladı

Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu rahatsızlığıyla aylarca yoğun bakımda yatan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz hafta yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımdan normal odaya geçen ve tedavisi hastanede devam eden Erbil'in hastane masraflarını artık sigortasının karşılamadığı iddia edildi.

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ BİLGİ VERİLDİ

Hayranları tarafından sağlık durumu merak edilen Mehmet Ali Erbil'in TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler verildi.

Programın yorumcularından Seray Sever, 62 yaşındaki şovmenin artık sigortasının işlemediğini ve ayda hastaneye 100-150 bin lira para ödediğini belirtti. Ünlü sunucu, "Geçen hafta ziyarete gittim. 2-3 gün hiç yemek yiyememiş. Ben gittiğimde hapur hupur yemek yiyordu. 'Şimdi döner gelecek' diyordu, toparlamıştı. Bu arada artık sigortası da işlemiyor, sigortası bir önceki hastalığında geçerliymiş. Ayda 100-150 bin TL ödüyor hastaneye" dedi.

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"FİZİK TEDAVİSİ SÜRÜYOR"

Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil ise yoğun bakımdan normal odaya çıkarılan Erbil'in sağlık durumu hakkında "Ağabeyimin fizik tedavisi devam ediyor. Diğer rehabilitasyon tedavilerinin yapılması adına hastanedeki odasına alındı. Yoğun bakımdan çıkmış olmasına rağmen hastaneden ne zaman taburcu olacağı konusunda şimdilik bir şey söyleyemem. Sezin de babasına yakın olabilmek adına doğumu onun yattığı hastanede yapacak. Sezin böylelikle torunu ile dedesini bir araya getirebilecek" diyerek bilgi vermişti.

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
KIBRISTA KUMARA GECEDE 100.000 DOLAR VEREN BEY...DEVRAN DÖNDÜ KESER SAP,HESAP,
150 bir nedir ki onun için bu ülkede para şaklabanlar da .
Hey gidi koca dünya, Sultan Süleyman'a kalmayan dünya...
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