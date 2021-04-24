Serbest Güreş Milli Takımı yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere destek veren herkese teşekkürlerini ileten Akgül, "Bu, 8. Avrupa Şampiyonluğum oldu. Böylece Avrupa güreş tarihinde en fazla şampiyonluğu bulunan sporcu oldum. Bir rekor oldu. Hamdolsun böyle bir rekorla güreş tarihine adımızı yazdırdık. Şampiyonanın bu anlamda benim için yeri her zaman ayrı olacak" diye konuştu.

Sakatlık dönüşü olimpiyat öncesi ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıktığını dile getiren Akgül, uzun aradan sonra ciddi rakiplerine karşı aldığı şampiyonluğun önemli olduğunu dile getirdi.

Milli güreşçiler, Esenboğa Havalimanı'nda çiçek ve Türk bayraklarıyla karşılandı. Avrupa Güreş Şampiyonası'ndan 8. kez altın madalyayla dönen Taha Akgül, gazetecilere, yaşadığı sakatlık sonrası 1,5 yıl spora ara vermesinin olimpiyat öncesinde kendisi için handikap yarattığını söyledi.

Altın madalya kazanan Taha Akgül ve Süleyman Atlı, gümüş madalya kazanan Süleyman Karadeniz ile takım yetkilileri, hava yoluyla İstanbul aktarmalı olarak Ankara Esenboğa Havalimanına geldi.

Akgül, "Çift haneye ulaşabilecek misin?" sorusuna "Hedefim, şimdi çift haneye ulaşmak olacak. İki kaldı. Niye olmasın? Burada zaten iyi rakiplerle güreştim. Onlara karşı şimdi böyle güreşebiliyorsam 1-2 sene daha güreşebilirim diye düşünüyorum" yanıtını verdi.

"HEDEFİM, OLİMPİYATLARDA ŞAMPİYON OLMAK"

Şampiyonayı altın madalyayla tamamlayan milli sporcu Süleyman Atlı ise şampiyonanın, olimpiyat öncesi kendileri için güzel bir prova olduğunu belirterek 3 yıldır final müsabakasına çıktığı şampiyonada 2 kez birincilik elde ettiğini anımsattı.

Atlı, "Hedefim, olimpiyatlarda ülkemizi en güzel şekilde temsil edip şampiyon olmak. Kariyerimde sadece olimpiyat madalyası yok. Kariyerime bunu da eklemek istiyorum" dedi.

"OLİMPİYATLARDA DA MADALYA ALABİLECEĞİME DAİR BİR IŞIK"

Avrupa ikincisi Süleyman Karadeniz de geçen yıl alt kiloda çıktığı müsabakada şampiyon olduğunu anımsatarak bu sene son saniyede verdiği puanla ikinci olduğunu söyledi.

Elde ettiği başarının, olimpiyatlarda da madalya alabileceğine bir ışık olduğunu dile getiren Karadeniz, daha iyi çalışarak olimpiyattan da madalyayla dönmeyi hedeflediğini kaydetti.