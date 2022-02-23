Şerbetli tatlıların en hafif hali: Sütlü Kemalpaşa tatlısı tarifi

Özellikle yaz mevsiminde soğuk olarak servis edilen Kemalpaşa tatlısını dondurma, kaymak, Antep fıstığı veya file badem sunumu ile de taçlandırabilirsiniz. Hazırlaması çok pratik olan tatlı, misafir ikramlarınızda kurtarıcı olabilir. Esnaf lokantalarının da aranan bir lezzet olan Kemalpaşa tatlısı, koyu şerbetiyle kimilerine ağır gelebiliyor. Bu tatlının sizi şeker komasına sokacak kadar ağır şerbetli bir tatlı olduğunu sakın düşünmeyin. Sütle hazırlanan şerbeti sayesinde çok hafif bir tatlı deneyimi yaşayacaksınız! Bu tarifte, muhteşem tatlılar, kaynayan sütün içerisinde şerbetleniyor ve adeta yumuşacık bir lezzet bombası haline geliyor. Siz de "Sütlü tatlılar vazgeçilmezimdir!" diyenlerdenseniz mutlaka bu tatlıyı hazırlayıp, bambaşka bir lezzetin tadına bakabilirsiniz. Sütlü Kemalpaşa tatlısının nasıl yapıldığını merak mı ediyorsunuz? İşte detaylar!

SÜTLÜ KEMALPAŞA TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

4 çay bardağı

6 çay bardağı süt

4 çay bardağı toz şeker

1 paket Kemalpaşa tatlısı

1 paket vanilya

ÜZERİNİ SÜSLEMEK İÇİN

Kaymak

Ceviz veya fındık

HAZIRLANIŞI

Su, süt ve şekeri derin bir tencereye alarak kaynayana kadar ısıtın.

Genellikle 150 gramlık paketler halinde satılan ve içinde yaklaşık 45 adet kuru tatlı bulunan paketi açıp içindekileri kaseye koyun.

Şekerli karışım kaynadıktan sonra vanilyayı ilave edin.

Şekerler eriyip süt kaynadıktan sonra kasenin içinden ikişer üçer çıkararak süzgeçli kaşık yardımıyla kaynayan şerbetin içine bırakın.

Orta ateşte arada bir karıştırıp tatlılar yumuşayana kadar kaynatmayı sürdürün.

Tatlılar şerbetin içindeyken başında bekleyin çünkü arada bir alt üst ederek şerbetin her yere eşit dağılmasını sağlamalısınız.

Şerbetini çeken tatlılar tencerenin yüzeyine doğru çıktığında şerbetten çıkarın.

Hazır olan tatlıları bir tepsiye dizin.

Tamamen soğuduktan sonra kurumaması için tepsinin üzerini kapatın.

Servis aşamasında kalan şerbetten tatlıların üzerine gezdirerek, kaymak ve ceviz ile sunum yapabilirsiniz.



