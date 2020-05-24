Sercan Yıldırım'dan Burak Yılmaz itirafı

Survivor 2020 yarışmasında ünlü futbolcu Sercan Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu.
Bursaspor ile yaşadığı şampiyonluk hatırlatılan Sercan Yıldırım, yeşil-beyazlı takımın son durumuyla ilgili olarak, "Koronavirüs olmasaydı belki şu anda Survivor'da Bursaspor'un şampiyonluk haberini alıyor olabilirdim" ifadelerini kullandı.
Sercan Yıldırım, bayramda yayınlanacak 'Anlat Bakalım' yarışmasında Burak Yılmaz ile partner olmasını ise "Burak Yılmaz ile birbirimize lakap takmıştık. Ben ona 'Başkanım' diyorum" şeklinde yorumladı.
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