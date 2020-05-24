Sercan Yıldırım'dan Burak Yılmaz itirafı

Survivor 2020 yarışmasında ünlü futbolcu Sercan Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu.

"BURSASPOR'UN ŞAMPİYONLUK HABERLERİNİ ALIYOR OLABİLİRDİM"

Bursaspor ile yaşadığı şampiyonluk hatırlatılan Sercan Yıldırım, yeşil-beyazlı takımın son durumuyla ilgili olarak, "Koronavirüs olmasaydı belki şu anda Survivor'da Bursaspor'un şampiyonluk haberini alıyor olabilirdim" ifadelerini kullandı.

"BURAK YILMAZ İLE BİRBİRİMİZE LAKAP TAKTIK"

Sercan Yıldırım, bayramda yayınlanacak 'Anlat Bakalım' yarışmasında Burak Yılmaz ile partner olmasını ise "Burak Yılmaz ile birbirimize lakap takmıştık. Ben ona 'Başkanım' diyorum" şeklinde yorumladı.