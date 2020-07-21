Sercan Yıldırım'dan flaş Fortuna Sittard açıklaması: Acun Ağabey ile konuştuk, haftaya sonuçlanır

Survivor 2020'de adından söz ettiren futbolcu Sercan Yıldırım, Instagram canlı yayınında merak edilen soruları cevapladı.
Instagram canlı yayınında sevdikleriyle buluşan Sercan Yıldırım, Survivor 2020'de yaşadığı anıları anlattı.
Sercan Yıldırım, futbola geri dönüş konusunda ise flaş bir açıklamada bulundu.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Hollanda ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'ı satın almasının ardından Sercan Yıldırım'ı kadrosuna katacağı iddia edilmişti.
Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ın transferi konusunda, "Sercan futbolcu olarak en verimli yaşında ve şovunu yapacak yaşta. Mesela Fortuna Sittard'a iyi bir Sercan Yıldırım düşünsene. Topu alıp gidiyor. Hollanda seyircisi tribünde. Olur olmaz ayrı bir şey" ifadelerini kullanmıştı.
Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard'ı satın almasının ardından herkes "Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ı Fortuna Sittard'a transfer edecek mi?" sorusunun cevabını merak etmeye başladı.
Acun Ilıcalı'nın bu sözleri sonrasında Sercan Yıldırım'ın futbola geri dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.
Ve Sercan Yıldırım, Fortuna Sittard'a olası transferi hakkında ilk kez konuştu.
Sercan Yıldırım, Instagram canlı yayınında bir takipçisinin 'Futbola geri dönecek misin?' sorusuna, "Futbolla ilgili şu an bir durum yok biraz tatil kafasındayım. Kardeşimin düğünü var onun da telaşı içindeyim." şeklinde cevap verdi.
Sercan Yıldırım, "Bursaspor'un Adana Demirspor ile oynayacağı play-off maçı var. Bu maça gideceğim, statta olacağım." dedi.
Sercan Yıldırım, Fortuna Sittard'a transferi için ise, "Acun ağabey ile de konuştuk bu mevzuları. Haftaya sonuçlanır diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.
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