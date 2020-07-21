SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Sercan Yıldırım'dan flaş Fortuna Sittard açıklaması: Acun Ağabey ile konuştuk, haftaya sonuçlanır

Sercan Yıldırım'dan flaş Fortuna Sittard açıklaması: Acun Ağabey ile konuştuk, haftaya sonuçlanır

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 21.07.2020 14:16 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de adından söz ettiren futbolcu Sercan Yıldırım, Instagram canlı yayınında merak edilen soruları cevapladı. Sercan Yıldırım, futbola geri dönüş ile ilgili önemli açıklamada bulundu.

Sercan Yıldırım'dan flaş Fortuna Sittard açıklaması: Acun Ağabey ile konuştuk, haftaya sonuçlanır

Survivor 2020'de adından söz ettiren futbolcu Sercan Yıldırım, Instagram canlı yayınında merak edilen soruları cevapladı.

Instagram canlı yayınında sevdikleriyle buluşan Sercan Yıldırım, Survivor 2020'de yaşadığı anıları anlattı.

Sercan Yıldırım, futbola geri dönüş konusunda ise flaş bir açıklamada bulundu.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Hollanda ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'ı satın almasının ardından Sercan Yıldırım'ı kadrosuna katacağı iddia edilmişti.

Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ın transferi konusunda, "Sercan futbolcu olarak en verimli yaşında ve şovunu yapacak yaşta. Mesela Fortuna Sittard'a iyi bir Sercan Yıldırım düşünsene. Topu alıp gidiyor. Hollanda seyircisi tribünde. Olur olmaz ayrı bir şey" ifadelerini kullanmıştı.

Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard'ı satın almasının ardından herkes "Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ı Fortuna Sittard'a transfer edecek mi?" sorusunun cevabını merak etmeye başladı.

Acun Ilıcalı'nın bu sözleri sonrasında Sercan Yıldırım'ın futbola geri dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.

Ve Sercan Yıldırım, Fortuna Sittard'a olası transferi hakkında ilk kez konuştu.

Sercan Yıldırım, Instagram canlı yayınında bir takipçisinin 'Futbola geri dönecek misin?' sorusuna, "Futbolla ilgili şu an bir durum yok biraz tatil kafasındayım. Kardeşimin düğünü var onun da telaşı içindeyim." şeklinde cevap verdi.

Sercan Yıldırım, "Bursaspor'un Adana Demirspor ile oynayacağı play-off maçı var. Bu maça gideceğim, statta olacağım." dedi.

Sercan Yıldırım, Fortuna Sittard'a transferi için ise, "Acun ağabey ile de konuştuk bu mevzuları. Haftaya sonuçlanır diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Acun Ilıcalı'nın takımından gol yağmuru!Acun Ilıcalı'nın takımından gol yağmuru!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar cinayetinde yeni gelişme! Katilin ilk ifadesi ortaya çıktı

Pınar cinayetinde yeni gelişme! Katilin ilk ifadesi ortaya çıktı

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı şaşırttı...

Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı şaşırttı...

İşte Avcı'nın yeni takımı!

İşte Avcı'nın yeni takımı!

Cengiz Ünder dünya devine gidiyor!

Cengiz Ünder dünya devine gidiyor!

Üçüncü lige düştü!

Üçüncü lige düştü!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi başlıyor!

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi başlıyor!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ester Exposito, Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti!

Ester Exposito, Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti!

Dünya onu konuşuyor! Fabrika işçiliğinden krallığa...

Dünya onu konuşuyor! Fabrika işçiliğinden krallığa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sercan Yıldırım'dan flaş Fortuna Sittard açıklaması: Acun Ağabey ile konuştuk, haftaya sonuçlanır

Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması

"Altın Top" ödülü, Kovid-19 nedeniyle bu yıl verilmeyecek

Ballon d'Or bu yıl kimseye verilmeyecek

Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 mağlup etti

Acun Ilıcalı'nın takımından gol yağmuru!

Michael Essien'den Azerbaycan'a destek! ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez''

Michael Essien: Şehitler ölmez, vatan bölünmez

FIFA, 5 oyuncu değişikliği hakkını 2021 sezonunun sonuna kadar uzattı

FIFA'dan kural değişikliği kararı!

Ronaldo’nun oğlunun görüntüleri yüzünden soruşturma başlatıldı

Ronaldo'ya soruşturma başlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.