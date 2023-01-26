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Sercan Yıldırım'dan olay yaratan itiraf! Aralarında Muslera da var... ''Kadroya giremediğim bir maçta hocayla konuştular ve...''

26.01.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Galatasaraylı oyuncu Sercan Yıldırım, sarı-kırmızılı takımda oynadığı döneme ait flaş itiraflarda bulundu. Takımdaşlığın üst düzeyde olduğunu ifade eden Sercan Yıldırım, o yıllarda arkadaşlık bağının çok ileri seviyeye çıktığını söyledi. Riera, Baros, Elmander, Colin Kazım ve Muslera ile olan bir anısını anlatan Sercan Yıldırım'ın sözleri kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Sercan Yıldırım'dan olay yaratan itiraf! Aralarında Muslera da var... ''Kadroya giremediğim bir maçta hocayla konuştular ve...''
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 37 / Pozisyon Kaleci
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Galatasaray'ın eski golcüsü Sercan Yıldırım'dan flaş itiraf... Galatasaray'da top koşturduğu dönemde poker oynadıklarını söyleyen Sercan Yıldırım, kadroya giremediği bir maçta, takım arkadaşlarının sırf onunla poker oynayabilmek için kadroya yazdırdığını söyledi.

"BUNU ZEVK İÇİN YAPIYORDUK"

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O dönem hakkında Atakan Kurt'un YouTube programına konuşan Sercan Yıldırım; Albert Riera, Milan Baros, Elmander, Colin Kazım ve Muslera ile zevk almak ve vakit geçirmek için poker oynadıklarını itiraf etti.

KAZANDIKLARI PARALARI...

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Poker masasında toplanan paraları ise kulüp çalışanlarına dağıttıklarını iddia eden Sercan Yıldırım'ın son hikayesi sosyal medyada ses getirdi. Takım arkadaşlarının sırf onunla poker oynayabilmek için kadroya giremediği maçta teknik direktör ile konuşarak Sercan Yıldırım'ı kadroya aldırması itirafı olay oldu.


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