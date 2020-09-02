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Sercan Yıldırım’dan samimi itiraflar! ‘Şu anki aklım olsa...’

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 15:45 | Son Güncelleme

Ertem Şener’in BiPlay Youtube kanalı için yaptığı ‘Sorgu Odası’ programının bu haftaki konuğu Survivor yarışmasının sevilen isimlerinden Sercan Yıldırım oldu. Survivor Sercan yarışmaya ve özel hayatına dair içten açıklamalar yaptı. Sercan Yıldırım ilk kez aşk hayatına dair net ifadeler kullandı.

Sercan Yıldırım’dan samimi itiraflar! ‘Şu anki aklım olsa...’

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının final yapmasından sonra geniş bir hayran kitlesine kavuşan Sercan Yıldırım Ertem Şener’in programına misafir oldu. Yarışmanın son haftasındaki 6’da 5’lik performasıyla damga vuran Sercan Yıldırım Survivor macerasının başlangıcını anlatmayı ihmal etmedi.

Survivor’a gitmeye bir anda karar verdiğini söyleyen Yıldırım, “Kendini en iyi ifade edebilme yerimiz Survivor. 1.5 aydan sonra orayı anladım. O süreden sonra her şey benim lehime döndü ve kendimi ifade etmeye başladım. Önceden konuşmuyordum, çekiniyordum ve ortama ayak uydurmaya çalışıyordum. Vizyon istiyordum aslında hayatımda. Bunu bir şekilde dönüştürmek istiyordum. İş olur, para olur, futbol olmaz farklı bir mecra olur. Orada da gittim kendimi ifade ettim. Hedefim bu yöndeydi orası da bir basamaktı belki benim için. Değişik bir psikolojide Survivor’a gittim. Ailem bile karar verdikten sonra son dakika öğrendi. Babam futbolu bıraktığımı düşündüğü için üzüldü sadece” dedi.

‘TEK BAŞIMA AĞLADIM’

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Survivor yarışmasında insani duyguların göz arda edilmemesi gerektiğinin altını çizen Sercan Yıldırım programdaki kimseye kırgın olmadığını söyledi. Ünlü futbolcu, “Dominik’te büyük bir kırgınlık yaşamadım. Olmuş olsa bile belki de şu an önemsemediğim için hatırlayamamış olabilirim” ifadelerini kullandı.

Survivor’da psikolojik olarak zor günler yaşadığını vurgulayan Yıldırım, “İnsan olduğumuzu unutmamak gerekiyor. Bir duygular var, o duygularla savaştık aslında. Kazanma arzum tamam, güçsüz anını yakaladığı zaman insanlar daha çabuk vururlar.Ben sadece iletişim ödüllerinde ağladım. Adada kendimi tutuyordum. Herkesin içinde değil tek başıma ağlıyordum. Bir kez Aycan’a yakalanmıştım sadece. Bir şeye ağlamadım aslında gururdan da ağladığım oldu” dedi.

‘BELKİ BU KADAR KEYİF ALMAZDIM’

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Survivor yarışmasının son dönemine performansıyla damga vuran Sercan Yıldırım kendisine gelen tepkilerin çok iyi olduğunu söyledi. Final koltuğunda oturmadığı için üzgün olmadığını belirten Yıldırım, “Biz seni tanımamışız aslında burada tanıdık, sen gönlümüzün şampiyonusun bence sen hak ettin dediklerinde bu bana yetti. Yemin ediyorum şu an Cemal Can’ın yerinde şampiyonluk apoleti bende olsa bu kadar belki de keyif almayacaktım” diye konuştu.

‘DOSTLUKLARIMIZ DEVAM EDİYOR’

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Sosyal medyada Aycan Yanaç’la yakıştırılan başarılı futbolcu aşk hayatını ilk kez tüm samimiyetiyle ortaya serdi. Survivor Aycan’la sadece arkadaş olduklarını vurgulayan Yıldırım, “Aycan’la aramda hiçbir şey olmadı. O kadar duygunun içinde bile ‘mı acaba’ olmadı. Belki de yakıştırmalar ikimizde futbolcu olduğumuz için oldu. Futbolcu futbolcunun halini, tribini anlar. O yüzden saha içinde Aycan’a sarılıyordum” dedi.

Yarışmada Yasin’le aralarında gerginlik oluşan ünlü futbolcu beraber yaz tatili yaptıklarını söyledi. Yasin’i sevdiğini ve sürekli görüştüklerini söyleyen Yıldırım kavga mevzuyla ilgili “Bana biri bana küfür etsin önce kendimi sorgularım o küfürü hak ettim mi diye direkt reaksiyon vermem. Yasin’in şarkısının içinde benim ismim geçiyor. Bursa’dan Seco ve Cemo diyor” diyerek sürprizi verdi.

‘ARDA TURAN’IN YERİNDE BEN OLURDUM’

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Futbol kariyerinde hatalar yaptığını söyleyen Sercan Yıldırım, Fatih Terim’in Ardahan’a selam iletmesine kırılmadığını ifade etti. Yıldırım, “Şu anki aklım olsa daha farklı bir kariyer yaşardım. Kesinlikle aynı hataları yapmazdım. Arda Turan’ın yerinde ben olurdum. Tamamen benim hatalarım.Fatih Terim bana kızdığı için selam yollamamıştır. Çünkü beni daha farklı bir yerde görmek istedi. O yüzden bir şey diyemem ona hak veriyorum” dedi.

‘OĞLUMUN ADI HAZIR’

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Yarışmadan sonra hayatında kimse olmadığının altını çizen Yıldırım, “Sevgilim yok. Son dönemlerde evlenmek istiyordum ama zor bir insanım ve kafaların uyuşması lazım. Normal bir insan sevmiyorum. Ruh hastası seviyorum herhalde. Aykırı düşünce de olsun isterim. Oğlum olursa adı hazır: Ali Tahir” dedi.

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