Sercan Yıldırım'ın eski sevgilisi Elif Aydın'dan flaş açıklama!

Survivor 2020 takımında yer alan Sercan Yıldırım'ın uzun zamandır Elif Aydın ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Survivor'da Nisa ile adı aşk dedikodularına karışan Sercan Yıldırım'ı sevgilisi Elif Aydın'ın terk ettiği iddia edilmişti.

NİSA'YA GÖSTERDİĞİ İLGİ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Sercan Yıldırım'ın adı Gönüllüler Takımı'nda yarışan Nisa ile aşk dedikodularına karışmıştı. Survivor Sercan'ın açık artırma sırasında "Nisa’ya kıyamıyorum" sözleri damga vurmuş ve sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

Sercan, "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan duygularını ifade etmişti.

Bu olaylardan sonra iddialara göre Sercan'ı 15 Şubat'ta Dominik'e uğurlayan sevgilisi Elif Aydın ünlü isimden ayrıldı. Önceki gün birlikte yaşadıkları evden Sercan'ın pılısını pırtısını toplayıp, bir kamyonla Bursa'ya ailesinin evine yolladığı iddialarına Elif Aydın'dan jet yanıt geldi.

Elif Aydın, Sercan Yıldırım’la Survivor’a gitmeden önce ayrıldıklarını söyleyerek çıkan haberler yalanladı. Aydın açıklamasında "Survivor öncesinde ilişkimiz bitmişti. Bu haber hem bizi hem de aileleri üzecek bir iftiradır" dedi.