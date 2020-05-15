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  4. Sercan Yıldırım'ın eski sevgilisi Elif Aydın'dan flaş açıklama!

Sercan Yıldırım'ın eski sevgilisi Elif Aydın'dan flaş açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 09:47 | Son Güncelleme

Survivor ünlüler takımında yarışan milli futbolcu Sercan Yıldırım'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Dominik'e gitmeden önce şubat ayında havaalanında sevgilisi Elif Aydın ile objektiflere yansıyan Yıldırım'ın terk edildiği iddia ediliyordu. İddialara Elif Aydın'dan yanıt geldi.

Sercan Yıldırım'ın eski sevgilisi Elif Aydın'dan flaş açıklama!

Survivor 2020 takımında yer alan Sercan Yıldırım'ın uzun zamandır Elif Aydın ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Survivor'da Nisa ile adı aşk dedikodularına karışan Sercan Yıldırım'ı sevgilisi Elif Aydın'ın terk ettiği iddia edilmişti.

NİSA'YA GÖSTERDİĞİ İLGİ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Sercan Yıldırım'ın adı Gönüllüler Takımı'nda yarışan Nisa ile aşk dedikodularına karışmıştı. Survivor Sercan'ın açık artırma sırasında "Nisa’ya kıyamıyorum" sözleri damga vurmuş ve sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

Sercan, "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan duygularını ifade etmişti.

Survivor Sercan'ın eski aşkları ünlü isimler çıktı! Liste uzun...Survivor Sercan'ın eski aşkları ünlü isimler çıktı! Liste uzun...

Bu olaylardan sonra iddialara göre Sercan'ı 15 Şubat'ta Dominik'e uğurlayan sevgilisi Elif Aydın ünlü isimden ayrıldı. Önceki gün birlikte yaşadıkları evden Sercan'ın pılısını pırtısını toplayıp, bir kamyonla Bursa'ya ailesinin evine yolladığı iddialarına Elif Aydın'dan jet yanıt geldi.

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Elif Aydın, Sercan Yıldırım’la Survivor’a gitmeden önce ayrıldıklarını söyleyerek çıkan haberler yalanladı. Aydın açıklamasında "Survivor öncesinde ilişkimiz bitmişti. Bu haber hem bizi hem de aileleri üzecek bir iftiradır" dedi.

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