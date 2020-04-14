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Survivor Sercan'ın eski aşkları ünlü isimler çıktı! Liste uzun...

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 09:30 | Son Güncelleme

Survivor'da Nisa ile adı aşk dedikodularına karışan Sercan Yıldırım'ın eski sevgilileri gündem oldu. Aşk geçmişinde birçok ünlü isim bulunan Yıldırım'ın bakın eski sevgilileri kimlermiş...

Survivor Sercan'ın eski aşkları ünlü isimler çıktı! Liste uzun...

Bir dönem Türk futbolunun parlayan yıldızlarından olan Sercan Yıldırım, Survivor 2020'ye yarışmacı olarak katıldı. Yarışmanın favori isimleri arasında gösterilen Sercan, son günlerde Nisa ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündemi meşgul ediyor.

Sercan'ın Nisa'dan hoşlandığı söylentileri sosyal medyada büyük bir yankı uyandırırken Sercan'ın bardağındaki detay aşkı ele verdi. Sercan adada kullandığı bardağa S ve N harfini kazıdı. Survivor'daki bu iddianın doğru olup olmadığına dair herhangi bir açıklama gelmedi.

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Ancak Sercan Yıldırım'ın bir döneme çapkınlıklarıyla adını vurduğu bir gerçek. İşte Yıldırım'ın ünlülerle dolu aşk listesi...

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Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, 2010 yılında kendisinden 11 yaş küçük, o dönem Bursaspor ve milli takımda top koşturan Sercan Yıldırım ile aşk yaşadı. Yıldırım Avşar'la aşk yaşadığında 19 yaşındaydı.

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Sercan Yıldırım, bir dönem oyuncu Tuvana Türkay ile de aşk yaşadı. Daha sonra futbolcu Alper Potuk'la birliktelik yaşayan Türkay, Sercan Yıldırım'la olan fotoğraflarının kaldırılması için Google'a başvurmuştu.

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Sercan Yıldırım, evli avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı yasak aşkla gündeme gelen Ece Erken ile de birliktelik yaşadı.

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Helin Avşar'la ilişkisi bittikten sonra gönlünü dizi ve sinema oyuncusu Ceyda Ateş'e kaptıran Sercan Yıldırım, o dönem yine çapkınlığıyla adından söz ettirmişti.

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